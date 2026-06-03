Por el Real Madrid Baloncesto han pasado grandes jugadores en los últimos años. Sin embargo, Guerschon Yabusele demostró no solo poder brillar en Euroliga, también en la NBA. Su regreso a Europa está sobre la mesa. Su llegada sería un sueño para el conjunto blanco que parecía difícil dado el interés de Dubai BC. De nuevo, hay actualizaciones sobre su futuro.

El ex del Real Madrid Baloncesto toma una opción alternativa en el mercado de fichajes

El potencial económico de Dubai BC y Hapoel Tel Aviv es muy comentado, pero ASVEL parece dispuesto a romper la banca. No es el primer jugador que vira el rumbo ante las ofertas del cuadro de Lyon. La apuesta de Tony Parker y el conjunto francés en el mercado de fichajes parece verdaderamente importante, se habla de un presupuesto de hasta 40 millones de euros. El Barça ya sabe lo que es que se entrometan en un objetivo y ahora podría acabar con el sueño del Real Madrid Baloncesto. Guerschon Yabusele ya ha sido tentado.

🟢 ASVEL entra con fuerza en la puja por Guerschon Yabusele.



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El ex del Real Madrid Baloncesto parece que podría estar muy próximo a cerrar un acuerdo con ASVEL Villeurbanne. Acorde a las informaciones del medio especializado Piratas del Basket, Guerschon Yabusele podría concretar un contrato récord con el conjunto de Tony Parker. A pesar de que ha sido pieza de deseo del club blanco, el jugador se ha movido en todo momento más próximo a otros mercados.

¿Qué necesita el Sergio Scariolo para la posición de ala-pívot?

La rumorología en torno a Mario Hezonja y Trey Lyles ha estado constantemente en el candelero. El croata parece tentado por media Europa, mientras que el americano tiene unas pretensiones de renovación que el Real Madrid Baloncesto podría no estar dispuesto a satisfacer. Nombres como Guerschon Yabusele o Chimezie Metu ya han estado sobre la mesa, pero muchos se preguntan qué perfil necesita el equipo. El final de temporada puede hacer vislumbrar las necesidades de Scariolo.

El Real Madrid Baloncesto está teniendo que vérselas en los partidos más importantes del curso sin sus pívots habituales. En este contexto, ha sabido hacer de la necesidad virtud. Con un juego interior muy fluido entre Deck, Lyles y Okeke ha sabido competir al máximo nivel. Estas probaturas que tanto rendimiento han dado pueden presagiar el interés por la búsqueda de un cuatro que pueda ocupar el rol de cinco. De hecho, Chimezie Metu y Guerschon Yabusele responden a esa tipología, lo que perfila un poco más la posibilidad de que estén buscando ese molde de interior.