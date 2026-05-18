El mercado de fichajes Euroliga se encuentra en un punto álgido, incluso con la Final Four aún por jugarse. Hay muchos equipos que se están moviendo de cara al próximo curso, aunque evidentemente, Valencia Basket, Real Madrid Baloncesto, Fenerbahce y Olympiacos están más centrados en el ahora, que en el verano. El nombre del día en materia de traspasos es Guerschon Yabusele.

El mercado de fichajes Euroliga toca la puerta de Guerschon Yabusele

El regreso de Guerschon Yabusele a la Euroliga y al Real Madrid Baloncesto ha sido un tema recurrente en la información de mercado de fichajes de los últimos años. El ala-pívot que tan buen rendimiento dejó vistiendo la camiseta blanca ha dejado buenos momentos en la NBA, pero la inestabilidad en sus contratos en EEUU siempre le ha tenido en el candelero y podría ser el momento.

Justo en el momento en el que el Real Madrid Baloncesto vive una plaga de lesiones en el juego interior y se desvive por encontrar un cuatro de nivel para el próximo curso, Guerschon Yabusele se acerca a otro conjunto Euroliga. Dubai BC parece dispuesto a romper la banca. Las informaciones que llegan sobre el combinado dubaití hablan de una ampliación de presupuesto sin precedentes. En ese marco podría estar la llegada del francés.

El sueño del Real Madrid Baloncesto podría ser el énésimo ‘robo’ de Dubai BC

Las especulaciones sobre la potente inversión de Dubai BC el próximo curso están comenzando a materializarse. Elie Okobo o Alpha Diallo ya han sido muestra de ello y ofertas no les faltaban. El contrastado periodista del mercado de fichajes Euroliga Óscar Herreros ha informado de que Guerschon Yabusele es uno de los grandes objetivos del conjunto de Emiratos Árabes. El ex del Real Madrid Baloncesto ha tenido buenos contratos NBA, pero a juzgar por la inversión que viene haciendo el equipo, su salario en Europa podría ser competitivo.

Dubai, molt interessat en el retorn a Europa de Guerschon Yabusele. El jugador francès ha jugat les dues últimes temporades a l'#NBA (Philadelphia 76ers, New York Knicks i Chicago Bulls) #Euroleague pic.twitter.com/IarnRcCGWN — Óscar Herreros (@oscarherreros) May 18, 2026

Guerschon Yabusele, tanto en el Real Madrid Baloncesto como en ASVEL Villeurbanne, siempre se ha movido en Euroliga en los 10 puntos y los 5 rebotes. Además, pese a su complexión de cuatro dominante cerca de aro, sus porcentajes de triple en la máxima competición europea han estado por encima del 40% en prácticamente todas sus temporadas. Sin duda, un complemento muy interesante para rotar en la posición de ala-pívot en Dubai BC con Diallo o, incluso, para compartir pista.