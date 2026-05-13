Unicaja afronta el tramo final de la temporada con el foco puesto tanto en la planificación deportiva en el mercado ACB de cara al nuevo proyecto. La dirección deportiva ya trabaja en diferentes movimientos mientras el equipo encara los momentos decisivos del curso, con ofrecimientos interesantes con jugadores cupos que podrían formar parte de la próxima plantilla.

Unicaja recibe ofrecimientos del mercado con cupos

Unicaja está trabajando de forma activa en el mercado pensando ya en la próxima temporada, con especial atención a los jugadores que son cupos, una pieza cada vez más difícil de encontrar en el baloncesto nacional. En la plantilla actual cuenta con varios perfiles válidos como Alberto Díaz, Barreiro, Djedovic, Tyson Pérez o Balcerowski, además de Sulejmanovic como cupo en competición europea.

Aun así, el club quiere reconfigurar el equipo y ha recibido ya distintas propuestas de jugadores que encajan en ese perfil. Tal y como ha avanzado Diario Sur, entre los nombres que han llegado a las oficinas del club aparecen Sander Raieste, alero con contrato en UCAM Murcia pero con cláusula de salida, y Pep Busquets, que está firmando su mejor temporada ofensiva en el Bàsquet Girona con promedios cercanos a los 11 puntos.

Agustín Ubal es el que más gusta en Unicaja

Sin embargo, el jugador que más gusta en Unicaja dentro de los ofrecimientos del mercado es Agustín Ubal, exterior de 22 años con capacidad para jugar en las tres posiciones del perímetro. Formado en la cantera del Barça Basket, el uruguayo ha pasado por varias cesiones en la ACB (Río Breogán, Bilbao Basket y Palencia) antes de consolidarse en el BAXI Manresa, donde esta temporada está firmando unos promedios de alrededor de 10 puntos, 3,3 rebotes y cerca de 20 minutos por partido en la ACB.

En el club valoran especialmente su perfil físico, su defensa agresiva y su capacidad para adaptarse a distintos roles, lo que encaja en la idea de reconstrucción del equipo cajista. Sin embargo, su futuro no está cerrado, ya que también ha despertado el interés de la NCAA estadounidense, con ofertas económicas muy potentes que podrían condicionar su decisión final entre seguir en la ACB o dar el salto a Estados Unidos.

Unicaja busca fichaje tras la salida de Chris Duarte

Unicaja ha tomado una de las decisiones más complicadas de los clubes ACB: apartar a Chris Duarte y darle salida tras unas polémicas declaraciones en sus redes sociales. El club le ha abierto un expediente y estudia el caso por la vía legal. La dirección deportiva trabaja ahora en incorporar un refuerzo de urgencia para los playoffs, priorizando un exterior con capacidad anotadora y generación ofensiva, aunque la operación se complica al haber pocos jugadores disponibles.