El Río Breogán firmó una de sus victorias más destacadas de la temporada en ACB al imponerse al Real Madrid por 97-101, un resultado que refuerza el buen momento del equipo en el tramo final de competición. El triunfo no solo ha tenido impacto deportivo, sino también en los despachos, donde el club ha confirmado un fichaje y una renovación.

Iván Cruz, nuevo fichaje del Río Breogán en la ACB

El Río Breogán ha incorporado a Iván Cruz hasta el final de la temporada, en un movimiento pensado para reforzar el equipo en el tramo decisivo. El ala-pívot de 34 años regresa así al conjunto lucense en lo que será su tercera etapa, tras haber debutado como profesional en el club en 2016 y vivir una segunda etapa entre 2020 y 2022.

Iván Cruz llega libre tras finalizar su etapa en el Melilla de Primera FEB, donde ha firmado buenos números esta temporada: 12,1 puntos, 7,3 rebotes y 2,2 asistencias por partido. Además de su rendimiento, destaca su experiencia tras pasar por varios equipos ACB como Sevilla, Bilbao Basket o Casademont Zaragoza, así como su conocimiento del Río Breogán, lo que facilita su adaptación inmediata y aporta solidez al juego interior del equipo.

Luis Casimiro renueva con el Río Breogán

Otro movimiento que ha confirmado el Río Breogán tras la victoria ante el Real Madrid es la continuidad de Luis Casimiro para la temporada 2026/2027, lo que supondrá su tercer curso consecutivo al frente del equipo lucense. El técnico manchego, con más de 800 partidos dirigidos en la ACB y considerado uno de los entrenadores más experimentados de la competición, llegó al club en la campaña 2024/2025 y logró reconducir una situación complicada hasta alcanzar una permanencia sin apuros.

A lo largo de su trayectoria, Casimiro ha dirigido a numerosos equipos del baloncesto español y cuenta con un palmarés destacado, incluyendo una Liga ACB conquistada con el Manresa en la temporada 1997/1998 y una Supercopa Endesa con el Gran Canaria en 2016/2017. Su renovación refuerza la estabilidad del proyecto del club lucense, que valora tanto su experiencia como su capacidad para mantener al equipo competitivo en la máxima categoría.

Calendario de Río Breogán en ACB