La marcha de jóvenes promesas hacia la NCAA se ha convertido en un problema creciente para los clubes ACB, que ven cómo jugadores formados en sus canteras abandonan Europa antes de consolidarse en la élite. El atractivo de las becas universitarias, las mejores condiciones económicas y la posibilidad de desarrollarse en un entorno competitivo como el estadounidense están debilitando la retención de talento en el baloncesto europeo, obligando a los equipos a replantear sus contratos y estrategias de formación.

UCAM Murcia bautiza la “cláusula anti Fabián Flores”

Tal y como ha informado La Opinión de Murcia, el UCAM Murcia ha decidido endurecer sus contratos de cantera con la llamada “cláusula anti Fabián Flores”. Esta medida surge después de la salida del pívot murciano, que abandonó el club rumbo a la Universidad de DePaul en la NCAA tras destacar en el Europeo Sub-20 (7,3 puntos, 4,8 rebotes y 2,2 tapones), dejando al club sin recibir compensación económica pese a su formación.

A partir de ahora, cualquier jugador joven del UCAM Murcia que quiera marcharse a la NCAA deberá abonar una cantidad económica al club como compensación por su formación. En caso de no hacerlo, el club murciano se reserva la posibilidad de llevar el caso ante la FIBA, con el objetivo de proteger el producto de su cantera.

La fuga de jóvenes talentos hacia la NCAA y los problemas en la ACB

La salida de Fabián Flores del UCAM Murcia hacia la NCAA supuso un golpe importante para el club, ya que era uno de sus proyectos de futuro más prometedores. Esta situación, que la mayoría de equipos ACB han sufrido en los últimos años, se ha convertido en un problema real dentro del mercado de fichajes.

En su primer año en Estados Unidos, Flores ha tenido un papel de rotación en los “Blue Demons”, disputando 28 partidos con medias de 10:30 minutos, 2,9 puntos y 2,9 rebotes, y seguirá en la NCAA la próxima temporada. Su caso refleja una tendencia creciente en la ACB: la fuga de jóvenes talentos hacia el baloncesto universitario estadounidense, que ofrece mejores condiciones económicas y académicas.

El próximo joven del UCAM Murcia que tienta la NCAA

El siguiente gran nombre del UCAM Murcia es Lee Aaliya, un ala-pívot argentino que ya ha demostrado su potencial a pesar de las lesiones. En la presente temporada ha disputado pocos partidos, pero ha dejado buenos números cuando ha estado disponible, como sus 14 puntos y 12 rebotes en la FIBA Europe Cup, además de promediar 18,4 puntos y 9,6 rebotes en los 8 encuentros que ha jugado en la ACB.