El mercado de fichajes de la Euroliga se calienta día tras día. La eliminación de AS Mónaco ha acabado de acelerar todas esas negociaciones en las que venía sumido el roster del principado. La rumorología venía dejando en primera plana nombres como Alpha Diallo, Elie Okobo, Mike James, Jarod Blossomgame… El más ‘listo’ de todos parece ser Dubai BC, que ya ha materializado varios movimientos.

Dubai BC parece decidido a romper el mercado de fichajes Euroliga

Si la apuesta en el mercado de fichajes en su primera temporada en Euroliga fue potente, más parece que lo será en su segunda. La eliminación de AS Mónaco en los playoffs fue la pieza que desencadenó todo. Ya ayer mismo por la noche se conoció la información de la llegada de Jarod Blossomgame al cuadro dubaití. Sin embargo, no es la única. Elie Okobo sigue sus pasos.

✅✍️Elie Okobo has signed a 2-year contract with Dubai Basket.



All agreed between the parties, done deal.#EuroLeague #Dubai pic.twitter.com/1KRMuymoZ0 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) May 6, 2026

Si ya de madrugada se conocía que Dubai BC incorporaría en el mercado de fichajes a uno de los mejores aleros de toda la Euroliga, Jarod Blossomgame. El tres de AS Mónaco firmaba por dos temporadas a razón de 3.3 millones de euros anuales. Esta misma mañana, el prestigioso insider Andrea Calzoni desvelaba que Elie Okobo también recalaría en el conjunto árabe para las próximas dos temporadas.

El banquillo dubaití también hace temblar la Euroleague

Dubai BC parece dispuesto no solo a revolucionar su plantilla, también la dirección de la misma. El músculo económico de este supreproyecto es verdaderamente potente y, además de piezas como Elie Okobo o Blossomgame, también quiere un entrenador a la altura. En este sentido, el nombre que parece coger más fuerza proviene también de AS Mónaco, aunque no llegó a finalizar la temporada: Vassilis Spanoulis.

Efes might have a Greek coach next year. Vassilis Spanoulis and Giannis Sfairopoulos are the two main candidates with Sfairopoulos already in meaningful talks with the club.



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Vassilis Spanoulis ya tuvo sus más y sus menos con los Elie Okobo, Mike James y compañia y podría reencontrarse con algunos de sus jugadores en Dubai BC. No obstante, un proyecto emergente como Aris BC podría tentarle también. Al mismo tiempo, parece que Xavi Pascual también está en la lista de futuribles del equipo para apuntalar el mercado de fichajes Euroliga este mismo verano.