La planificación del mercado de verano de BAXI Manresa pasa en gran parte por una decisión clave con la continuidad de uno de sus pilares, que no está asegurada al acabar contrato en el próximo mes de junio. Su rendimiento y liderazgo en partidos importantes han hecho que el club lo considere una pieza estructural del proyecto, mientras el mercado empieza a fijarse en él como una oportunidad atractiva si finalmente no renueva.

BAXI Manresa se guía por el nivel de Retin Obasohan

BAXI Manresa logró una victoria épica por 104-102 ante Valencia Basket en el Nou Congost, en un partido muy igualado que se decidió en el último minuto. El conjunto catalán supo reponerse a los parciales del equipo taronja, que llegó a dominar en varios tramos gracias a su acierto ofensivo, con un Retin Obasohan en modo MVP y firmando una de sus mejores actuaciones desde que llegó al club manresano hace dos temporadas.

El jugador belga fue el gran protagonista del encuentro con 30 puntos, 4 asistencias y la canasta decisiva de la victoria. En los instantes finales, Obasohan se echó el equipo a la espalda y fue determinante para firmar una remontada que coloca al BAXI Manresa en la duodécima posición, con un balance negativo de 12-17, pero con cuatro victorias de margen sobre los puestos de descenso a Primera FEB.

La situación en el mercado de Retin Obasohan

El futuro de Retin Obasohan se ha convertido en uno de los temas clave dentro de la planificación de BAXI Manresa de cara a la próxima temporada. El exterior belga acaba contrato en junio y su rendimiento en la Liga Endesa le ha revalorizado claramente en el mercado, con promedios de 12 puntos, 2.2 rebotes y 1.9 asistencias en 21.5 minutos por partido, además de un notable 45.2% en tiros de campo.

Precisamente por ese nivel, Obasohan se ha convertido en una posible “ganga” para muchos equipos ACB si finalmente no renueva. Sin embargo, la intención del BAXI Manresa es clara: el club ya le ha presentado una oferta de renovación y quiere que sea una pieza fundamental del proyecto. La decisión ahora está en manos del jugador, que deberá elegir entre continuar como referente en un equipo donde es clave o explorar opciones en el mercado de fichajes.