En plena planificación de la próxima temporada en Primera FEB, el Gipuzkoa Basket ya trabaja en la confección de una plantilla competitiva que le permita dar un paso más en sus aspiraciones. Con el objetivo claro de pelear por el ascenso, la dirección deportiva se mueve en el mercado con inteligencia, asegurando el futuro de una pieza clave del proyecto.

Sergio García renueva con el Gipuzkoa Basket

El Gipuzkoa Basket ha anunciado la renovación de Sergio García por una temporada adicional, extendiendo su contrato hasta la campaña 2027-28. El técnico donostiarra regresó al equipo en el verano de 2025 y, desde entonces, el conjunto ha evolucionado de forma progresiva hasta alcanzar los puestos de play-off, donde actualmente, a falta de dos jornadas para el final de la fase regular, está situado quinto con un balance positivo de 18-12.

La ampliación del contrato refuerza la estabilidad del proyecto deportivo, algo que el club considera clave para seguir creciendo con la ambición de ascender a la ACB en un corto plazo. Sergio García es un técnico con mercado en Primera FEB tras su paso por clubes como Palencia o Leyma Coruña, además de haber sido asistente en Bilbao Basket.

Los detalles de la renovación y el objetivo del Gipuzkoa Basket

En el comunicado oficial de la ampliación del contrato, la directiva del Gipuzkoa Basket ha destacado la importancia de esta renovación para el futuro del club: “Esta decisión refleja estabilidad y continuidad en el proyecto. Creemos firmemente en el trabajo de Sergio García y en que estamos siguiendo el camino correcto juntos”.

Además, remarcan el mensaje que se transmite con este acuerdo y el objetivo que hay dentro de la entidad, que no es otro que ascender a la élite: “Es una apuesta clara por la ambición y por un modelo basado en el crecimiento progresivo. El equipo ha evolucionado y queremos seguir construyendo sobre esa base, manteniendo una identidad fuerte y el compromiso con Gipuzkoa”.

Calendario del Gipuzkoa Basket