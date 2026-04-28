Bàsquet Girona ha apostado por una planificación deportiva basada en la continuidad y la estabilidad de su plantilla, asegurando la permanencia de varios jugadores clave. Esta estrategia busca consolidar el proyecto de Moncho Fernández en el banquillo en el que hay una magnífica noticia con un cupo ACB y canterano del Barça Basket en el mercado ACB.

Bàsquet Girona amplía el contrato de Sergi Martínez

La renovación de Sergi Martínez con el Bàsquet Girona hasta 2028 supone una apuesta clara por la estabilidad del proyecto en la ACB. El capitán, que puede jugar tanto de alero como de ala-pívot, se ha consolidado como una pieza importante del equipo, con promedios cercanos a los 7 puntos y casi 5 rebotes por partido, además de ser el segundo jugador con más minutos de toda la plantilla.

Más allá de los números, el club ha puesto en valor su liderazgo y compromiso dentro del vestuario. La continuidad del canterano del Barça Basket refuerza la idea de la dirección deportiva de construir un equipo competitivo a largo plazo, basado en jugadores identificados con la entidad y con un núcleo importante de cupos ACB.

Sergi Martínez, un cupo ACB muy valorado en el mercado

El paso de Sergi Martínez por la selección española, desde categorías inferiores hasta la absoluta, refuerza su valor como cupo nacional en el mercado de la ACB. Internacional en etapas como Sub-16, Sub-18 y Sub-20, donde logró medallas europeas, también ha tenido presencia con la selección absoluta, siendo elegible por Chus Mateo en esta nueva etapa.

Este recorrido y su nivel en el Bàsquet Girona como capitán en las últimas temporadas han situado a Sergi Martínez como un perfil muy cotizado e interesante en el mercado. Con esta renovación, el club catalán frena el interés de otros equipos y asegura la continuidad de un referente, tal y como destacó el director deportivo Fernando San Emeterio: “Es un jugador que no ahorra esfuerzos, siempre pone al equipo por delante y ayuda a que todo funcione mejor”.

Plantilla Bàssquet Girona 2025-26

Bases: Derek Needham (2026), Guillem Ferrando (2026), Pepe Vildoza (2026), Otis Livingston II (2026)

Escoltas: Maxi Fjellerup (2027), Pep Busquets (2028), Mark Hughes (2026), Enric Sanmartín

Aleros: Cameron Hildreth (2026), Sergi Martínez (2028), Mindaugas Sušinskas (2026), Khory Brunot

Ala-pívots: Nikola Maric (2027), Izan Soler

Pívots: Martinas Geben (2026), James Karnik, Juan Fernández (2026)