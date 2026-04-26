La planificación del mercado ACB ya está en marcha para varios equipos, que empiezan a mover ficha de cara a la próxima temporada. Los clubes trabajan en la continuidad de piezas importantes, la posible incorporación de refuerzos estratégicos y la gestión de contratos con opciones de salida o renovación automática. En este contexto, la dirección deportiva del Bilbao Basket ya está cerca de cerrar una operación clave del futuro.

Darrun Hilliard renovará con el Bilbao Basket

Tal y como ha avanzado El Correo, el Bilbao Basket tiene muy encarrilada la renovación de Darrun Hilliard por dos temporadas más, es decir, hasta el verano de 2028. El alero estadounidense, que ya dejó entrever hace meses su deseo de continuar, se ha convertido en una pieza clave dentro del proyecto de Jaume Ponsarnau, con unos promedios de 12,7 puntos, 3,1 rebotes y 2,5 asistencias en ACB.

Más allá de las estadísticas, su peso en el vestuario y su compromiso competitivo han sido determinantes para que el club apueste por su continuidad. Incluso arrastrando problemas físicos, ha demostrado ser un jugador diferencial, como en el reciente duelo europeo en Salónica, donde firmó 19 puntos.

El reto europeo del Bilbao Basket con Hilliard como arma ofensiva

El Surne Bilbao Basket afronta un reto mayúsculo en Miribilla, donde deberá remontar una desventaja de 6 puntos tras el partido de ida ante el PAOK en la FIBA Europe Cup. El encuentro, que se disputará con el pabellón lleno, se presenta muy igualado y con un margen que deja la eliminatoria prácticamente al 50%.

En este escenario, el papel de Darrun Hilliard será clave, tanto por su capacidad anotadora como por su liderazgo en momentos de máxima presión. El estadounidense no solo aporta puntos (12,7 de media en ACB), sino también experiencia, lectura de juego y capacidad para asumir responsabilidades en finales ajustados, factores que pueden ser decisivos en una eliminatoria que se resolverá por pequeños detalles.