Mientras la NBA y la Euroliga encaran el tramo decisivo de la temporada 2025-26, los despachos ya trabajan con la mirada puesta en el verano. Se avecina una offseason cargada de rumores y movimientos, con la Euroliga muy atenta al mercado de agentes libres que llegan desde la NBA, donde varios jugadores europeos podrían plantearse un regreso al Viejo Continente.

5 free agents de la NBA que mira la Euroliga

Bogdan Bogdanovic – Los Angeles Clippers

País : Serbia

: Serbia Edad : 33

: 33 Posición : escolta

: escolta Stats : 7.4 puntos, 2.6 rebotes, 23 partidos

: 7.4 puntos, 2.6 rebotes, 23 partidos Contrato : Opción Club

: Opción Club Experiencia NBA: Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers

El jugador serbio llegó a la NBA en 2017 de la mano de los Sacramento Kings, con la etiqueta de heredero de Peja Stojakovic en la franquicia de la capital californiana. Sin embargo, fue en los Atlanta Hawks donde terminó de explotar su juego, llegando a Clippers en febrero de 2025. Ahora, su continuidad en LA está en duda y el exjugador de Partizan y Fenerbahce valora seriamente un regreso a la Euroliga, donde podría convertirse en una de las grandes estrellas de la competición.

Maxi Kleber – Los Angeles Lakers

País : Alemania

: Alemania Edad : 34

: 34 Posición : Ala-pívot

: Ala-pívot Stats : 2 puntos, 2 rebotes, 43 partidos

: 2 puntos, 2 rebotes, 43 partidos Contrato : agente libre en verano

: agente libre en verano Experiencia NBA: Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers

Con pasado en el Obradoiro —donde jugó en la temporada 2014-15—, el jugador de Würzburg encara el posible cierre de su etapa en la NBA tras superar los 500 partidos entre temporada regular y playoffs. Maxi Kleber tratará de ayudar a los Los Angeles Lakers a llegar lo más lejos posible en la postemporada, pero una vez termine el curso deberá tomar una decisión clave: seguir buscando oportunidades en la NBA o regresar a Europa. La Euroliga aparece como una opción muy seria, donde podría convertirse en uno de los grandes nombres del mercado, en un movimiento similar al que protagonizó en su día su compatriota Daniel Theis.

Guerschon Yabusele – Chicago Bulls

País : Fancia

: Fancia Edad : 30

: 30 Posición : ala-pívot

: ala-pívot Stats : 5.6 puntos, 3.5 rebotes, 67 partidos

: 5.6 puntos, 3.5 rebotes, 67 partidos Contrato : agente libre

: agente libre Experiencia NBA: Boston Celtics, Philadelphia 76ers, New York Knicks, Chicago Bulls

Su caso es distinto, ya que el jugador francés afronta el verano con el objetivo de ganarse un nuevo contrato en la NBA tras regresar la pasada temporada a los Philadelphia 76ers procedente del Real Madrid Baloncesto. Sus brillantes Juegos Olímpicos de París le reabrieron las puertas de la liga, aunque después de su etapa en Philadelphia firmó por los New York Knicks, donde no encontró el contexto ideal para desarrollar su juego bajo las órdenes de Mike Brown.

Mejor le han ido las cosas en el tramo final del curso con los Chicago Bulls, aunque la franquicia de Illinois se prepara para cambios importantes este verano, lo que podría abrir la puerta tanto a una renovación como a una nueva oportunidad en otro equipo NBA. Aun así, el regreso a la Euroliga sigue siendo una alternativa muy real y atractiva para el jugador de Dreux.

Sandro Mamukelashvili – Toronto Raptors

País : Georgia

: Georgia Edad : 26

: 26 Posición : al-pívot

: al-pívot Stats : 11.2 puntos, 5 rebotes, 80 partidos

: 11.2 puntos, 5 rebotes, 80 partidos Contrato : Player Option

: Player Option Experiencia NBA: Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs, Toronto Raptors

De todas las opciones, su caso parece el más complicado. Internacional con Georgia, aunque nacido en la ciudad de Nueva York, se formó en Seton Hall entre 2017 y 2021 y fue elegido en el puesto 54 del Draft de la NBA. Tras unos inicios a caballo entre la liga y la NBA G League, ha logrado asentarse con el paso del tiempo, hasta convertirse en una pieza útil dentro de la rotación de los Toronto Raptors.

Además, Sandro Mamukelashvili nunca ha disputado la Euroliga —se formó en Montverde Academy— y cuenta con una player option de 2,8 millones de dólares para la próxima temporada en la NBA, factores que dificultan aún más un posible salto al baloncesto europeo.

Simone Fontecchio – Miami Heat

País : Italia

: Italia Edad : 30

: 30 Posición : alero

: alero Stats : 8.5 puntos, 3 rebotes, 70 partidos

: 8.5 puntos, 3 rebotes, 70 partidos Contrato : agente libre

: agente libre Experiencia NBA: Utah Jazz, Detroit Pistons, Miami Heat

En los últimos días ha sido vinculado como posible refuerzo veraniego del Olimpia Milano, e incluso se ha deslizado el interés del Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, Simone Fontecchio dejó claro, tras cerrar la temporada en el Play-In con los Miami Heat, que su prioridad es continuar en la NBA y pelear por un nuevo contrato.

El exjugador de Baskonia ha acumulado cerca de 22 millones de dólares desde su llegada a la liga en 2022 y sigue teniendo mercado en Estados Unidos. Aun así, es consciente de que un eventual regreso a la Euroliga le situaría de inmediato como una de las grandes estrellas del continente.