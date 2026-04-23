La lucha por el descenso en la Liga Endesa está al rojo vivo y el Dreamland Gran Canaria es uno de los equipos que busca sellar la permanencia en este tramo decisivo de la temporada. Los del ‘Che’ García ocupan la antepenúltima posición con el mismo balance que MoraBanc Andorra y San Pablo Burgos (7-20), en una situación en la que todo apunta a que uno de estos tres conjuntos acabará descendiendo a Primera FEB en las próximas semanas. En este contexto, la llegada de un refuerzo podría ser clave para cambiar el rumbo, aunque el conjunto amarillo ve cómo se complica una de las opciones que tenía en el radar.

Ibou Badji no fichará por Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria afronta un duelo de máxima importancia ante el Girona, en lo que puede considerarse una auténtica final anticipada de la jornada 28, con el objetivo de lograr un triunfo vital para sus aspiraciones. El conjunto canario llega a la cita tras caer en la última jornada frente al Casademont Zaragoza, encadenando ya ocho derrotas consecutivas en la Liga Endesa.

Las oficinas del club buscaban un refuerzo capaz de aportar impacto inmediato, con la posición de pívot como prioridad. Sin embargo, el gran objetivo no podrá concretarse. El Dreamland Gran Canaria tenía señalado en su agenda el nombre de Ibou Badji, pero el center senegalés ha descartado la propuesta claretiana para aceptar una oferta económicamente más atractiva. Finalmente, Badji emprenderá rumbo a la CBA de China.

Todo apuntaba a que Badji aterrizaría en la isla y se convertiría en una pieza importante para el tramo final de la temporada. El pívot senegalés llega tras completar el curso entre los Greensboro Swarm y los Windy City Bulls de la NBA G League, donde ha disputado un total de 28 encuentros. En el caso de su etapa en Greensboro, promedió 5 puntos y 5 rebotes por partido, mostrando una aportación sólida en la pintura.

Adiós a un fichaje estratégico

El pívot senegalés, con pasado en la Liga ACB en La Laguna Tenerife y formado en la cantera del Barça Basket, era una pieza estratégica para el plan del club, ya que cuenta con licencia de jugador de formación (JFL). Su incorporación incluso abría la posibilidad de seguir explorando el mercado en busca de un extracomunitario.

Sin embargo, su inminente rumbo a China supone un giro de 180 grados en los planes del equipo, obligando a replantear la estrategia. Ahora, el club valora la opción de realizar dos incorporaciones adicionales, tanto en la pintura como en el perímetro, en un contexto en el que encontrar refuerzos que puedan marcar diferencias de inmediato no será tarea sencilla.

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