Los Angeles Lakers ha establecido la mayor prioridad de su offseason: la renovación de Austin Reaves, que aspira a un salario anual en torno a los $30 millones y podría recibir una oferta incluso más generosa.

Dado que Luka Doncic dejó claro que quiere seguir jugando junto al base, el front office ha colocado esta operación por encima incluso de una nueva propuesta para LeBron James.

Reaves es la prioridad

La prioridad en las negociaciones con Austin Reaves responde a una petición del propio Luka Doncic, quien será la pieza central del roster de los Lakers en las próximas temporadas. La información proviene del insider Sean Deveney, del sitio Heavy.

The Lakers will prioritize re-signing Austin Reaves over LeBron James, per @jovanbuha



“If it comes down to whether you’d rather pay Austin $40 million per year for the next five years or LeBron $40 million for one year, they’re going to prioritize the long-term contract. Austin… pic.twitter.com/6zy1Wp1jsG — NBACentral (@TheDunkCentral) May 31, 2026

Tras rechazar su player option, el base es elegible para un nuevo contrato de hasta cinco años por $241 millones, lo que supondría un salario de aproximadamente $48 millones anuales. Sin embargo, el front office no debería ofrecer ese contrato máximo. Se cree que la propuesta se ajustará a lo que el propio jugador pide, con un salario en la franja de los $30 millones por temporada.

No obstante, el interés de otras franquicias podría elevar esa cifra hasta los $40 millones anuales, lo que podría limitar el presupuesto de los Lakers para otras operaciones en la offseason, especialmente si LeBron es retenido.

REPORT: The Brooklyn Nets are the Los Angeles Lakers biggest threat if they can’t reach an extension before he becomes a free agent this offseason.



Brooklyn is trying to win and Reaves could be a good starting point to be able to make that wish come true.



✍️ Jerseyswap from… pic.twitter.com/15GLqXwtHd — NBATRADERUMORS (@NBATRADERUMORS8) May 31, 2026

Otra offseason con margen reducido

Reaves pasaría a costar el doble de su espacio actual en la masa salarial de los Lakers si la renovación se concreta en los valores esperados. Sin embargo, un gran alivio será el vencimiento del contrato actual de LeBron James, que ocupa $52 millones anuales.

Con ello, el front office, que aún intentará retener al veterano, tendría una flexibilidad en torno a los $40 millones para modificar el roster a lo largo de la offseason. Como la cifra no es tan elevada, Rob Pelinka y Jeanie Buss deberían optar por movimientos conservadores.

Uno de los más esperados, una vez más, es buscar soluciones para la posición de pívot. Walker Kessler, Peyton Watson y Jalen Duren son buenas opciones y se convertirán en agentes libres restringidos.