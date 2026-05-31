Un movimiento estratégico en Unicaja podría convertirse en una de las claves del próximo mercado tanto en la ACB como en la Euroliga. La decisión del líder del equipo puede poner en aprietos al proyecto y obliga a la dirección deportiva a moverse rápidamente para reaccionar a su salida, que dará el salto a la máxima competición europea si nada se tuerce en el último momento.

Unicaja ya sabe que Ibon Navarro no continuará en el banquillo

Ibon Navarro ha comunicado su decisión de dejar Unicaja este verano, poniendo fin a una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club. Desde su llegada en 2022, el técnico ha logrado transformar al equipo, llevándolo a conquistar varios títulos importantes y consolidándolo como uno de los conjuntos más fuertes del baloncesto español fuera de la Euroliga.

La salida de Ibon Navarro llega en un contexto de cierto desgaste tras una temporada más irregular, en la que el equipo no ha alcanzado los objetivos esperados en la ACB, donde se ha quedado fuera de los playoffs por el título. A pesar de que el club confiaba en su continuidad, e incluso se llegó a hablar de una renovación, el técnico vasco ha optado por cerrar esta etapa y buscar nuevos retos profesionales. Su marcha obliga ahora a Unicaja a iniciar una nueva fase y a encontrar un sustituto en el mercado de cara al próximo curso.

Estrella Roja gana enteros para fichar a Ibon Navarro

En cuanto al futuro de Ibon Navarro, uno de los destinos que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el Estrella Roja, uno de los clubes de Euroliga dispuesto a ofrecerle un proyecto en la máxima competición europea de clubes. Sin embargo, el conjunto serbio estaría obligado a pagar una compensación económica a Unicaja, ya que el técnico todavía tenía contrato en vigor hasta junio de 2027.

No obstante, Ibon Navarro siempre ha estado presente en los rumores del mercado nacional y europeo, llegando incluso a sonar para el Barça Basket hace unos meses. Con la ya conocida salida de Xavi Pascual, el futuro del todavía técnico de Unicaja será una de las grandes incógnitas del verano. Su trabajo en el Martín Carpena ha sido muy valorado por los grandes clubes y todo apunta a que está preparado para dar el salto definitivo a la Euroliga.

Los títulos de Ibon Navarro en unicaja