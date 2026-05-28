El mercado de la Euroliga empieza a agitarse y uno de los equipos que más está llamando la atención es el ASVEL Villeurbanne. El conjunto francés ha ganado una notable fortaleza económica gracias a la llegada de nuevos inversores, lo que le permite competir con clubes de mayor tradición y aspirar a fichajes de primer nivel. Los primeros refuerzos y los rumores evidencian que quieren aspirar a todo en la competición.

Sylvain Francisco recibe una potente oferta de ASVEL Villeurbanne

Sylvain Francisco se ha convertido en uno de los bases más cotizados del mercado de la Euroliga tras su gran temporada en el Zalgiris Kaunas. El director de juego francés, que ha firmado alrededor de 16 puntos y más de 6 asistencias de media, ha despertado el interés de varios grandes clubes europeos, entre ellos el Barça Basket, que lo había seguido de cerca para reforzar su posición de base.

Sin embargo, el futuro del jugador no está cerrado, ya que también ha recibido una oferta muy potente del ASVEL Villeurbanne, que le ofrece un papel protagonista dentro de un proyecto ambicioso y con un contrato que se elevaría a siete millones de dólares en dos años. Además, el club francés le dejaría siempre abierta la posibilidad de dar el salto a la NBA.

El potencial económico de ASVEL Villeurbanne en la Euroliga

El ASVEL Villeurbanne ha ganado un protagonismo inesperado en el mercado de la Euroliga gracias a la posible entrada de nuevos inversores con gran capacidad económica. Entre ellos se encuentran los hermanos Buss, vinculados al antiguo accionariado de Los Angeles Lakers, que a través de su fondo podrían aportar un impulso financiero importante al proyecto francés, reforzando su ambición deportiva.

Este movimiento se suma a la llegada de otros socios que aumentarían el presupuesto del club, lo que permitiría al ASVEL competir por jugadores de primer nivel en Europa. Hasta ahora, el equipo ha estado habitualmente en la parte baja de la Euroliga, pero con este respaldo económico planea cambiar su estatus y pujar por fichajes de alto nivel como Sylvain Francisco.

Armoni Brooks también jugará en ASVEL Villeurbanne

Armoni Brooks acabará jugando en el ASVEL la próxima temporada tras imponerse el club francés en una operación en la que también se había interesado el Olimpia Milano, que intentó reaccionar en los últimos momentos sin éxito. El conjunto galo logró adelantarse gracias a su mayor capacidad de inversión y a un proyecto más atractivo, cerrando así el fichaje de un jugador que había despertado el interés de varios equipos de la Euroliga.