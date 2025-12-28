Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1 de Alpine, ha dado un paso inesperado fuera de los circuitos al convertirse en accionista minoritario de un club de baloncesto francés que forma parte de la Euroliga Su inversión llega en un momento crítico para la entidad, aportando respaldo financiero y generando optimismo entre aficionados y accionistas.

Pierre Gasly forma parte de ASVEL Villeurbanne en Euroliga

Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1, ha decidido involucrarse con el club de su ciudad natal y se ha convertido en accionista minoritario del ASVEL Villeurbanne. Su incorporación al accionariado se realiza junto a un pequeño grupo de inversores encabezado por la leyenda de la NBA Tony Parker, máximo accionista y propietario del equipo, y llega en un momento crítico para la institución tanto a nivel financiero como deportivo.

La inversión de Gasly aporta liquidez inmediata al club y genera optimismo entre aficionados y accionistas, especialmente tras los problemas económicos que la entidad ha atravesado en los últimos meses. Con ASVEL luchando por estabilizarse en la Euroliga y en las competiciones domésticas, este respaldo podría resultar clave para permitir al equipo enfocarse en mejorar su rendimiento en la pista.

Los problemas de ASVEL Villeurbanne y el respaldo de Pierre Gasly

Durante el pasado verano, ASVEL Villeurbanne enfrentó serios problemas económicos. El club cerró el ejercicio 2024-25 con un déficit de 12 millones de euros, causado en gran parte por la reducción del patrocinio de SKWEEK, que pasó de los 7 millones prometidos a solo 2,9 millones, con pagos pendientes. Esta situación obligó a la directiva a tomar medidas urgentes para asegurar la continuidad del club, incluyendo inyecciones de capital de accionistas como Gilles Morihain y un estricto control de la masa salarial.

La llegada de Gasly como accionista minoritario podría suponer un alivio adicional para ASVEL. Su inversión no solo refuerza la liquidez del club, sino que también puede generar confianza entre otros inversores y patrocinadores, además de ofrecer oportunidades para estabilizar la planificación deportiva y no tener que desprenderse de grandes jujgadores. En un momento en que el equipo busca recuperarse tanto en lo financiero como en lo deportivo, el respaldo del piloto de Alpine se percibe como un impulso clave para garantizar la viabilidad del club.

La situación deportiva de ASVEL Villeurbanne

En la presente temporada, ASVEL ha mostrado un rendimiento irregular tanto en la France Pro A como en la Euroliga. En la liga francesa, el equipo acumula un registro de 9 victorias y 4 derrotas, manteniéndose en la parte alta de la clasificación aunque con altibajos en los últimos encuentros. Por el contrario, en la Euroliga la situación es más complicada: con solo 5 victorias y 13 derrotas tras 18 jornadas, ASVEL ocupa actualmente el último lugar de la tabla.