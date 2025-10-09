Uno de los clásicos del baloncesto francés, habitual en Euroliga y próximo rival del Real Madrid, ha protagonizado en las últimas horas un escándalo judicial que pone en entredicho su gestión institucional. El ASVEL Villeurbanne, presidido por Tony Parker, ha sido condenado a pagar casi medio millón de euros a su ex entrenador, Zvezdan Mitrović, tras una disputa legal que se prolongó durante tres años.

ASVEL condenado: así fue la batalla judicial

El técnico montenegrino Zvezdan Mitrović, actual entrenador del Cedevita Olimpija, presentó una demanda contra el ASVEL en 2020 por despido improcedente. Mitrović había firmado un contrato de tres temporadas tras ser fichado en 2018, y llevó al equipo al título de la LNB Pro A en su primer año. Sin embargo, fue cesado abruptamente, y sin una razón de peso demostrable, dos años antes del fin de su contrato.

🫨 L'ASVEL condamnée dans sa procédure avec Zvezdan Mitrovic !



⚖️ La Cour d'appel a confirmé le jugement de 2022.



💰 481 464 euros à verser à son ex-entraîneur pour licenciement abusif.

💰 + 2 000 euros de frais de procédure



💸 https://t.co/dIJXun3gaz pic.twitter.com/8i2r6Gjc8r — BeBasket (@Be_BasketFr) October 8, 2025

El club alegó “daño a la imagen” por parte del técnico, debido a su comportamiento y reiteradas faltas técnicas durante partidos de máxima exigencia competitiva con situaciones de alta tensión. No obstante, los tribunales han fallado a favor del entrenador, exigiendo al ASVEL el pago de 481.464 € en concepto de compensación, más 2.000 € en costas judiciales, según ha confirmado el medio francés BeBasket.

Mitrović: de campeón con ASVEL a exiliado legal

El caso llama la atención no solo por el montante económico, sino también por la trayectoria del propio Mitrović. Desde su salida de ASVEL, el técnico pasó por los banquillos de AS Mónaco, Galatasaray y actualmente lidera el proyecto de Cedevita Olimpija, otro club habitual en competiciones europeas.

Zvezdan Mitrovic will be the next head coach of Cedevita Olimpija.



Thoughts? pic.twitter.com/kKtnJhtg5E — Basketball Sphere (@BSphere_) May 20, 2024

Mitrović ha dirigido también a la selección nacional de Montenegro, y cuenta con experiencia en varios clubes de renombre en Europa del Este como Buducnost, Khimik o Budivelnyk. La sentencia podría marcar un precedente en futuros litigios entre entrenadores y clubes del más alto nivel en Euroliga.

Un aviso para navegantes en la Euroliga… y para el Real Madrid

El ASVEL, habitual rival del Real Madrid en la Euroliga, atraviesa uno de sus momentos institucionales más delicados, la sanción económica impuesta por la justicia gala es un auténtico torpedo en la línea de flotación de la entidad. Esta condena no solo afecta a su reputación, sino que podría tener impacto en su capacidad económica y su imagen como destino atractivo para jugadores y técnicos.

Tony #Parker est à #Lyon, et plus précisément à L’Astroballe pour faire un point général sur l’#Asvel, notamment le départ de Zvezdan #Mitrovic, la promotion de TJ Parker et l’arrivée de Freddy #Fauthoux pic.twitter.com/99W8eBOGR1 — Gaël Berger (@GaelBerger) June 23, 2020

El caso no hace más que poner de actualidad el viejo debate sobre la estabilidad de ciertos proyectos en la Euroliga, especialmente aquellos que, como ASVEL, aspiran a consolidarse entre la élite. Equipos como el Real Madrid, que mantienen una estructura sólida desde hace años, contrastan con estas situaciones de inestabilidad que erosionan la competitividad en el medio y largo plazo.