El Real Madrid regresa este martes a Lyon para enfrentarse nuevamente al LDLC Asvel Villeurbanne en la Euroliga, reviviendo la controversia que marcó su última visita. El 3 de diciembre de 2024, los blancos cayeron por 80-78 en un partido que terminó con una jugada polémica que aún resuena en la afición madridista.

La jugada que desató la polémica

Con el marcador empatado a 78 y 9 segundos en el reloj, Facundo Campazzo recibió el balón en el perímetro, buscando una jugada habitual con Sergio Llull. Sin embargo, optó por penetrar hacia el aro y lanzó una bandeja a mano cambiada. En ese momento, Andre Roberson apareció para taponar el balón. Los árbitros inicialmente consideraron que el tapón era ilegal, ya que parecía que el balón había tocado el tablero antes de la intervención de Roberson. Sin embargo, tras revisar la jugada en el Instant Replay, decidieron validar el tapón como legal, anulando la canasta de Campazzo.

La decisión generó indignación en el Real Madrid, especialmente en Campazzo, quien mostró su frustración tras la jugada. La revisión del video no proporcionó una evidencia concluyente sobre si el balón tocó o no el tablero, lo que dejó la decisión en manos de los árbitros.

La temporada europea del Real Madrid tras la polémica

A pesar de la controversia en Lyon, el Real Madrid continuó su camino en la Euroliga 2024-2025 con la esperanza de alcanzar la Final Four. Sin embargo, la temporada culminó en los cuartos de final, donde el equipo fue eliminado por Olympiacos en una serie al mejor de cinco partidos. El conjunto heleno se impuso 3-1, cerrando la eliminatoria con una victoria por 84-86 en el cuarto partido disputado en el Movistar Arena el 1 de mayo de 2025. Esta derrota significó la eliminación del Real Madrid y su ausencia en la Final Four por primera vez desde 2021.

A lo largo de la serie, el Real Madrid mostró altibajos en su rendimiento, con momentos de buen juego pero también de desconcierto. La falta de consistencia y la presión de los momentos decisivos fueron factores que influyeron en la eliminación del equipo.