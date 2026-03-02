España sigue de dulce en su fase de clasificación a la Copa del Mundo 2027. Pese al runrún que se viene generando por la no presencia de jugadores Euroliga en el roster a diferencia de otros combinados, los de Chus Mateo vienen demostrando no echarles en falta. El cuadro español, liderado por jóvenes con mucho futuro como Izan Almansa o Álvaro Cárdenas, en connivencia con contrastados ACB como Jaime Fernández o Ferran Basas, se volverá a medir a Ucrania.

Izan Almansa asoma la cabeza en los encuentros de las ventanas FIBA

Una de las grandes noticias está siendo el nivel que jugadores como Izan Almansa vienen dando. El center del Real Madrid Baloncesto se encuentra sumido en el ostracismo en su club. A pesar de ello, su nivel de la mano de Chus Mateo se ha multiplicado en el tiempo que ha estado en pista. El interior madridista ha sido noticia en la previa del encuentro de las ventanas FIBA por sus declaraciones para Marca.

Izan Almansa ha abordado su situación personal en el Real Madrid Baloncesto. Su presencia en el primer equipo es residual, aunque tiene sus minutos en la Liga U22. Sin embargo, el murciano no parece estar del todo contento con la situación: “La Liga U no es una Liga que yo vea que me motive, ojalá hubiera existido cuando yo tenía 16 o 17 años”. Sobre sus minutos con Scariolo lo tiene claro: “me gustaría jugar lo máximo posible”, pero reconoce que no todo son los partidos: “no es lo mismo jugar en Australia o en Ignite que en el Madrid (…) No es lo mismo estar en Australia que entrenar con Tavares”.

Las diferencias entre España y el Real Madrid Baloncesto

Viendo el nivel de España en las ventanas FIBA muchos se han preguntado si algunas de las piezas que viene usando Chus Mateo podrían tener más peso en sus equipos. Bajo esa premisa, toca evaluar los contexto. Por ejemplo, en el caso de Izan Almansa, al margen del nivel, también habla de cuestiones del juego en comparación con el Real Madrid Baloncesto: “Chus Mateo es de jugar un poco más libre y con Scariolo hay más sistemas y le gusta tener todo bajo control”.

📹 La CALIDAD de #LaFamilia ya se deja notar en el Palacio de los de Deportes de Oviedo 🤙@aytoviedo | #SomosEquipo pic.twitter.com/POuqcRtWr0 — Baloncesto España (@BaloncestoESP) March 1, 2026

La España de Chus Mateo buscará revalidar la victoria contra Ucrania en las ventanas FIBA. La Selección Española tendrá que vigilar muy de cerca las situaciones de pick and roll con Kovliar. En estas lindes, Izan Almansa podría tener un rol importante por su capacidad de ir al 5, pero con más movilidad que un pívot al uso. Esta circunstancia también contrasta con sus quehaceres en el Real Madrid Baloncesto, donde a los cincos viene costándoles adaptarse por la tendencia del equipo a enviar penetraciones contra Tavares. Ni Garuba, ni Alex Len, ni el murciano son perfiles para esas labores.