Izan Almansa regresa al Real Madrid con un contrato de cuatro años, hasta junio de 2029. El ala-pívot murciano, que ya tuvo un paso formativo por la cantera blanca, llega tras experiencia internacional en Australia y Estados Unidos, y tras brillar en las categorías inferiores de la selección española. Almansa volverá a coincidir con Sergio Scariolo, quien se ganó su confianza con España.

El debut de Izan Almansa con la selección de Scariolo

Izan Almansa debutó con la selección española absoluta en noviembre de 2024 durante los partidos de clasificación para el EuroBasket 2025 frente a Eslovaquia. En su primer encuentro oficial, el ala-pívot murciano aportó diez puntos en apenas diez minutos, contribuyendo de manera decisiva a la victoria del equipo.

Sergio Scariolo destacó la importancia de Izan Almansa dentro del proceso de renovación generacional de la selección: “Es fundamental que nuestros jugadores más jóvenes sigan acumulando experiencia y se empapen de los valores de La Familia”. Además, el seleccionador valoró el rendimiento del interior murciano, subrayando que su participación forma parte de un proyecto a largo plazo para fortalecer el equipo.

Las palabras de Izan Almansa sobre el proyecto de Scariolo en el Real Madrid

En su primer día oficial como jugador madridista, Izan Almansa ha asegurado que su regreso al Real Madrid fue una decisión inmediata: “Cuando se abrió esta oportunidad dije que sí sin pensármelo”, destacando su ilusión por volver a un club que considera el mejor del mundo y por compartir vestuario con jugadores de élite como Sergio Llull y Edy Tavares.

Sobre Sergio Scariolo, Almansa resaltó la claridad en la comunicación y el impacto positivo de su experiencia en la selección española: “Me gusta la forma que se comunica conmigo. Es muy claro y me dice las cosas claramente y eso lo aprecio mucho porque sé lo que tengo que hacer y lo que necesita de mí”.

Plantilla Real Madrid 2025-26

Base: Andrés Feliz, Facu Campazzo, Théo Maledon

Escolta: Sergio Llull

Alero: Alberto Abalde, David Kramer, Gabriel Deck, Gabriele Procida, Mario Hezonja

Ala-pívot: Chuma Okeke, Izan Almansa, Usman Garuba

Pívot: Bruno Fernando, Walter TavaresEntrenador. Sergio Scariolo