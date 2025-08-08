El Real Madrid de baloncesto se ha movido más rápido de lo habitual en el mercado de fichajes y cerró movimientos clave incluso antes de que terminara la temporada, en parte por el hecho de que tuvo uno de sus peores comienzos en dos décadas por la complicada adaptación de los fichajes, algunos encadenando también problemas físicos. Ahora los blancos confirman su apuesta por el talento joven haciéndose con una de las perlas del basket español.

Izan Almansa: el fichaje del Real Madrid que nadie vio venir

Tras los fichajes de Theo Maledon, David Krämer, Gabriele Procida y Chuma Okeke durante el mercado del verano, quedaba solo un último movimiento para que el Real Madrid de baloncesto cerrara su plantilla para su temporada 25-26 en la que será la primera en la etapa de Sergio Scariolo en el conjunto blanco.

Y con el último movimiento en el mercado, el Real Madrid ha roto todas las expectativas. Según informan los periodistas Noelia Gómez y Guillermo García, Izan Almansa se convertirá en el próximo fichaje de los blancos para las próximas cuatro temporadas, con lo que es una apuesta a largo plazo para su juego interior.

De esta forma, con el fichaje de Izan Almansa el conjunto blanco se lleva el que es uno de los prospectos más destacados del baloncesto español, que tenía su futuro en el aire tras no haber sido drafteado y haber disputado la Summer League NBA con los Philadelphia 76ers.

El ala-pívot de 20 años y 2,08 metros de altura se había considerado como futuro jugador del vinculado en G-League de los Sixers, después de haber participado en la liga NBL de Australia con los Perth Wildcats, con los que ha promediado 7,6 puntos y 4,3 rebotes en 29 partidos disputados.

Así queda la plantilla del Real Madrid 25-26