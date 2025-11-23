El mercado de la Euroliga se ha puesto al rojo vivo con la intención del Olympiacos, uno de los equipos candidatos al título, de fichar a un exterior que pueda jugar tanto de base como de escolta. En ese perfil de jugador hay varios nombres que empiezan a sonar, y los clubes están atentos a los próximos movimientos que puedan hacer los griegos.

Malachi Flynn: una opción real de fichaje para Olympiacos

Olympiacos ha intensificado su búsqueda de un sustituto para Keenan Evans, cuya lesión ha dejado un vacío importante en el perímetro del conjunto de Bartzokas. El club del Pireo evalúa diferentes opciones en el mercado, dando prioridad a un base anotador y generador de juego, un perfil que consideran esencial para mantener el nivel competitivo en Euroliga.

En este contexto, el nombre de Malachi Flynn ha ganado fuerza en los últimos días, especialmente tras conocerse su presencia en la ciudad de Atenas. Aunque no hay confirmación oficial de un vínculo directo con el club, su llegada coincide con lo que busca Bartzokas. El exjugador de la NBA está firmando grandes números en Turquía con el Bahcesehir Koleji, promediando 20,4 puntos, 5,8 asistencias, 3,3 rebotes y 1,2 robos por partido.

Omari Moore: un nombre más en la agenda de Olympiacos

Tal y como ha informado el periodista Giorgos Syrigos, Olympiacos habría iniciado conversaciones con Valencia Basket para explorar un posible movimiento por Omari Moore, uno de los fichajes estrella del conjunto valenciano y actualmente uno de los líderes de la plantilla. Según la fuente citada, el club griego habría planteado un escenario de intercambio que incluiría a Shaiben Lee como parte de la negociación.

La propuesta llega en un momento en el que Moore está firmando una temporada brillante en Euroliga con Valencia Basket, donde registra 12,2 puntos, 3,4 rebotes y 3,8 asistencias en alrededor de 22 minutos por encuentro. Varios medios valencianos informan que desde la entidad ‘taronja’ están tranquilos y no hay novedades sobre este rumor.

¿Cuánto tiempo de baja tiene Keenan Evans?

Keenan Evans sufrió una lesión que lo mantendrá apartado varias semanas, un contratiempo importante para el Olympiacos justo cuando comenzaba a asentarse en la rotación. Aunque el club no ha fijado un plazo exacto, se estima que su recuperación podría alargarse entre mes y medio y dos meses, lo que obliga al equipo a buscar de inmediato un sustituto en el mercado para cubrir su ausencia en la Euroliga.