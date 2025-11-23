Varios banquillos de la Liga Endesa empiezan a moverse, insinuándose posibles cambios similares al vivido por el Barça Basket con la salida de Joan Peñarroya y la llegada de Xavi Pascual. San Pablo Burgos sufrió una dura derrota en la cancha del Breogán, cayendo por 105-78 en la jornada 8, y se mantiene en la última posición junto a Covirán Granada, con un balance de 1-7. El gran interrogante ahora es si Bruno Savignani continuará al frente del equipo burgalés.

En duda la continuidad de Bruno Savignani

El entrenador de 43 años llegó a San Pablo Burgos el 3 de julio de 2024 y se convirtió en el artífice del liderato del equipo y su posterior ascenso a la Liga Endesa. Savignani fue reconocido como mejor entrenador por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto en la temporada anterior y se perfilaba como pieza clave en el regreso de Burgos a la máxima categoría del baloncesto nacional.

CRÓNICA | 105-78. Sin opciones en Lugo



📝 https://t.co/1EJFSr3Cb2



📸 acb Photo/Carlos Castro#TocaCumplir 💙 pic.twitter.com/4VKPePenZx — Recoletas Salud San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) November 22, 2025

Con una plantilla renovada respecto al año de su estreno en la Primera FEB, el inicio de temporada no ha sido el esperado. San Pablo Burgos suma un balance de 1-7, con la única victoria en el partido inaugural ante Girona (97-79), seguida de siete derrotas consecutivas. La última, muy contundente, fue por 105-78 frente al Breogán, y en otros cuatro encuentros más (Casademont Zaragoza, Valencia Basket, Lleida y Breogán) el equipo rival superó los 100 puntos.

Este mal arranque de temporada podría derivar en un cambio en el banquillo, y comienzan a surgir dudas sobre la continuidad de Savignani al frente del proyecto. En esta nueva etapa de la década, han pasado por el banquillo burgalés entrenadores como Joan Peñarroya, Salva Maldonado, Curro Segura, Lolo Encinas, Jota Cuspinera y, desde la pasada temporada, Bruno Savignani.

Como capitán quiero pedir disculpas a toda la afición, especialmente a la gente desplazada hasta Lugo.

Lo de hoy no puede volver a repetirse, fin. — Pablo Almazán (@Almawan10) November 22, 2025

Desde Burgos, y también en medios como La Central ACB, comienzan a surgir los primeros nombres de posibles recambios para el entrenador brasileño de Goiâna. Entre ellos destaca Porfi Fisac, tras su salida de Casademont Zaragoza el pasado 1 de mayo. Junto al experimentado técnico de Segovia, otros candidatos podrían aparecer en los próximos días o semanas si los despachos de Recoletas Salud San Pablo Burgos deciden finalmente apostar por un cambio en la búsqueda de salir de los puestos de descenso de la ACB.