Aunque estaba feliz de ganar la NBA Cup y el cheque de recompensa que viene con ella ($500,000) el día antes de su cumpleaños, Guerschon Yabusele claramente no ha ocultado su frustración desde el inicio de temporada. Blanco de críticas, el francés apenas juega en New York, con solo 10 minutos de tiempo de cancha por partido.

Sus estadísticas e impacto han sufrido enormemente, y estamos lejos de su impresionante temporada con los Philadelphia Sixers durante la campaña 2024-25. Naturalmente, dado que se suponía que era una pieza clave del banquillo de los Knicks, New York tampoco está ganando en esta situación.

The Knicks are open to moving Guerschon Yabusele ahead of the trade deadline https://t.co/dUILDCAjvL pic.twitter.com/IeGrpbPVul — SNY (@SNYtv) December 22, 2025

Yabusele podría moverse antes de la trade deadline

Tanto que, según The Athletic, Yabusele podría hacer las maletas y ser traspasado antes de la fecha límite del 5 de febrero de 2026. Esto podría potencialmente permitir a los Knicks reforzarse en la posición de base o centro, las áreas donde la franquicia espera refuerzos, según el medio.

Sin embargo, dado que el francés solo firmó un acuerdo de dos años con un salario modesto ($5.5m esta temporada y $5.7m la próxima), y su segundo año es una opción de jugador (lo que significa que podría convertirse en agente libre ya en 2026), la oficina principal probablemente tendrá dificultades para encontrar una joya sin añadir otros jugadores para endulzar el acuerdo.

