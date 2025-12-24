Nos trasladamos esta vez a la Liga Profissional de Portugal, donde SL Benfica lidera de manera impecable con un récord de 7-0. Sin embargo, en el plano individual, quien acapara miradas es Cornelius Hudson, jugador del FC Porto. Este trotamundos de ligas menores ha brillado como anotador puro desde la posición de ala-pívot y podría dar el salto a una competición de mayor nivel tras su destacada trayectoria.

¿Quién es Cornelius Hudson?

Formado en los Devon Deacons de Wake Forest en NCAA, Cornelius Hudson emprendió un periplo por distintas ligas alrededor del mundo, asentándose en Europa desde 2023, con Portugal como escenario de sus actuaciones más destacadas. Hace unas semanas, Hudson fichó por el FC Porto, tras haber sido el máximo anotador de la Liga Portuguesa en la temporada 2023-24 con el Vitoria SC.

Desde 2021, Hudson ha promediado más de 15 puntos por temporada, destacando especialmente su etapa en Valcea, Rumanía, donde llegó a promediar 22 puntos por encuentro. Su trayectoria incluye aventuras en Serbia, Bulgaria, Canadá y en los Cañeros del Este, equipo que en su momento dirigió Richi González Dávila. Ahora, Hudson busca consolidarse en el FC Porto, y en su primer gran encuentro con el club ya dejó muestras de su potencial con 22 puntos y ocho rebotes.

Con experiencia europea adquirida en CS Valcea, su regreso a Portugal podría suponer un punto de inflexión en su carrera. Buenas actuaciones en el FC Porto podrían colocarlo en el radar de varios equipos españoles, especialmente en el ámbito de la Primera FEB. Su capacidad para anotar y capturar rebotes, sumada a su versatilidad para adaptarse a distintos roles, convierte a Cornelius Hudson en una opción interesante de cara a un posible fichaje a corto plazo.

Otros jugadores destacados en Portugal

Cornelius Hudson tiene el potencial de firmar actuaciones que lo coloquen como candidato a MVP, aunque otros jugadores también están dejando su huella en estos primeros meses de competición en Portugal. Entre ellos destacan Jackson Stormo, de Ovarense, con 15,3 puntos y 10,6 rebotes por partido, y Brayden Carter, de Galitos Barreiro, con 24,1 puntos y 7,7 rebotes. Entre los líderes actuales de la liga también sobresalen Justice Sueing, Aaron Broussard y Aleksander Dzeiva.

Cornelius Hudson: su carrera ‘trotamundos’