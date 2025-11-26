Mientras la temporada regular 2025-2026 de la NBA está en pleno apogeo, algunos jugadores y/o algunas franquicias ya piensan en la mejora de su roster. ¿Y si Anthony Davis dejara los Dallas Mavericks en el marco de un traspaso estruendoso?

El 5 de febrero de 2026 será el escenario de la famosa trade deadline. Es decir que de aquí hasta entonces, los rumores sobre posibles movimientos de envergadura deberían multiplicarse en el mundo de la NBA. El verano pasado, Kevin Durant había dado de qué hablar al unirse a los Houston Rockets. Otro gran nombre podría hacer lo mismo durante las próximas semanas. ¿Su nombre? Anthony Davis.

Report: The AD trade market is slim. There's not a lot of teams that are lining up to take on a 35-year-old Anthony Davis making $63 million, per ESPN#MFFL pic.twitter.com/Wvuw2p3E5R — MFFL (@Mavs_FFL) November 24, 2025

Un traspaso histórico hace menos de un año

Hace una quincena de días, ya evocábamos la posible salida de Davis de los Dallas Mavericks, después del despido del GM texano, Nico Harrison. Recordemos que el pasado mes de febrero, AD había sido implicado en un traspaso histórico, siendo enviado a los Mavericks, en compañía de Max Christie, en un intercambio por Luka Dončić, Markieff Morris y Maximilian Kleber, mientras que Jalen Hood-Schifino tomaba la dirección del Jazz de Utah. Menos de un año después, un nuevo movimiento sigue siendo posible.

Los Knicks piensan en Anthony Davis, pero…

Terceros en el Este y únicamente derrotados en las Finales de Conferencia durante los Playoffs la temporada pasada, los Knicks tienen el viento a favor. Con un balance positivo de 10-6 desde el inicio del ejercicio 2025-2026, la esperanza sigue presente. Pero la franquicia con sede en New York sueña con conseguir un gran nombre, para revisar sus ambiciones al alza. ¿Y si ese nombre fuera Anthony Davis?

Is there a way for AD to get a CLEAN BREAK with the Mavericks? 👀



Here’s a blockbuster trade idea to do just that: https://t.co/A99w6gVjX1 pic.twitter.com/fQ7coSl9yw — Bleacher Report (@BleacherReport) November 24, 2025

Según los últimos rumores, los New York Knicks formarían parte de los interesados si los Dallas Mavericks pusieran a Anthony Davis en el mercado. Ya se habla de un traspaso de envergadura incluyendo a Karl-Anthony Towns. Lo que confirma nuestro colega, Ian Begley: “Es evidente, pero estoy seguro de que los Knicks verificarían la situación si, o cuando, Anthony Davis estuviera disponible”.

Antes de precisar: “Los Knicks quieren ganar un título esta temporada. Si Dallas ofrece a Davis a un precio inferior a su valor, New York lo considerará. Los Mavericks recibirán llamadas de casi todos los equipos si esto sucede”. Primera selección del Draft NBA en 2012, Anthony Davis, ya coronado campeón con los Los Angeles Lakers, diez veces seleccionado para el All-Star Game, doble campeón olímpico, forma parte de las leyendas vivas de su deporte. Con él, los Knicks podrían soñar en grande.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio We Sport.