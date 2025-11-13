La noticia cayó ayer: los dirigentes de los Mavericks decidieron separarse de Nico Harrison. Crucificado tras el traspaso Anthony Davis – Luka Doncic, el GM de Dallas no sobrevivió a los malos resultados de la franquicia texana. Solo que la salida de Harrison tendrá consecuencias en el roster de Jason Kidd. Nico Harrison había justificado la salida de Doncic por la llegada de Anthony Davis. “Solo una defensa gana campeonatos”. Solo que hoy, los Mavericks son 14º de la Conferencia Oeste, y los Lakers 4º. Suficiente para empujar a Anthony Davis a encontrar un nuevo destino.

¿Anthony Davis con Stephen Curry, demasiado complicado?

Los Warriors no tienen la posibilidad de atraer a Anthony Davis sin hacer un recorte presupuestario en algún lugar. Evidentemente, es impensable tocar a Stephen Curry. Hay que mirar entonces del lado de un soldado del base. ¿Pueden los Warriors imaginar separarse de Jimmy Butler? Mientras que la llegada del alero procedente de Miami parecía ser un golpe perfecto el año pasado, las cosas se complican en Golden State. Draymond Green incluso dio la voz de alarma respecto a la situación de la franquicia californiana. Propenso a lesiones y ya de 36 años, Butler no representa el futuro de los Warriors.

Sin embargo, un intercambio directo parece todavía demasiado complicado. Y a menos que los Suns se impliquen en este traspaso (Jalen Green y Grayson Allen + 2 primeras rondas de Draft para los Mavericks), parece hoy difícil imaginar a AD unirse a Stephen Curry. Aunque la idea sea agradable sobre el papel.

¿La pintura de los Spurs necesita una pareja Wembanyama – AD?

Este verano, los dirigentes de San Antonio intentaron atraer a un All-Star para apoyar a Victor Wembanyama. Desafortunadamente, la franquicia texana fracasó en el expediente Giannis Antetokounmpo. Pero entonces, ¿podría Anthony Davis convertirse en el mentor del francés?

Campeón NBA 2020, AD ha sido nombrado en 10 ocasiones al NBA All-Star Game. 4 veces presente en la First Team de la temporada, el pívot estadounidense podría aportar su experiencia. Sin embargo, ¿necesitan realmente los Spurs una mega-estrella en el sector interior?

La conexión Luke Kornet – Victor Wembanyama no parece necesitar un apoyo adicional. Especialmente porque el calibre de Anthony empujaría al campeón NBA 2024 al banquillo. Y Mitch Johnson no tiene ningún interés en alterar el equilibrio de un roster muy joven pero homogéneo. Sin embargo, imaginen un instante una pintura compuesta por Anthony Davis – Victor Wembanyama. Liberado por De’Aaron Fox en la creación, el Alien se convertiría entonces en un OVNI total, ya que AD aseguraría el trabajo detrás.

Los Spurs alinearían entonces uno de los tándems más fuertes de la historia de la NBA en defensa. ¿Con el riesgo de desequilibrar las alas? Posible. Es por esta razón que este traspaso no es necesariamente viable a largo plazo. Solo que Davis necesita un destino con urgencia.

La situación de Ja Morant, una oportunidad para Dallas

Aquí hay una pista que podría explorarse en los próximos días. Lo sabemos: la ruptura entre Ja Morant y los Grizzlies parece inevitable. Y mientras que los Wolves y Miami muestran interés para reclutar al fantasioso base, Dallas tendría todo el interés en intercambiar a Ja Morant por Anthony Davis.

Para ello, los Mavericks también deberán añadir en la balanza a Caleb Martin. La franquicia texana recuperaría entonces al base de Memphis así como a Kentavious Caldwell-Pope y 2 primeras rondas de Draft 2027. Por su lado, AD se integraría perfectamente en el sector interior de los Grizzlies trabajando con Jaren Jackson Jr y Zach Edey.

