Tuomas Iisalo pide a su base que siga siendo agresivo, mientras encadena actuaciones por debajo del 40% de acierto en tiros…

Pasó su noche sacudiendo la cabeza, sin poder creer que el balón se negaba a entrar en el aro. A tres minutos del final del partido ante el Thunder, incluso vimos a Ja Morant agarrarse la cabeza con ambas manos…

Una noche para olvidar ante el campeón

Ante el campeón vigente, el base de los Grizzlies vivió una noche infernal en términos de puntería. De su línea de estadísticas de 11 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes, destacan sobre todo sus porcentajes de tiro: 3/18, incluyendo 2/7 de larga distancia. Un horror que lo llevó a terminar con un -23 durante sus 34 minutos de presencia en la cancha.

Ja Morant tonight:



11 Points

8 Assists

3 Rebounds

3/18 FGM

-23 +/-

34 Minutes pic.twitter.com/dkARLY9V02 — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 10, 2025

“Está obteniendo buenos tiros, está obteniendo tiros que va a anotar. Cada jugador atraviesa períodos con cosas buenas y menos buenas durante la temporada”, intenta relativizar Tuomas Iisalo después de la derrota. Más allá de sus elecciones a veces cuestionables de triples, su base sin embargo se creó bien sus tiros habituales en el corazón de la pintura. Pero casi cada vez, mostró falta de confianza.

Esta actuación, que ocurre en el contexto de tensiones internas que se han desarrollado en los últimos días, sería menos alarmante si Ja Morant no estuviera encadenando actuaciones de este tipo. 12 puntos con 4/16 ante el Heat, 8 puntos con 3/14 ante los Lakers, 17 puntos con 6/19 ante los Rockets… Desde el inicio de temporada, promedia 19 puntos, ¡pero con sus peores porcentajes en su carrera: 35.8% incluyendo 14.8% en triples!

Sus peores porcentajes en carrera

“Tenemos enorme confianza en él”, mantiene su entrenador, añadiendo: “Queremos que tenga el balón en sus manos. Debe seguir siendo agresivo. Es lo más importante. Y debe utilizar el hecho de que ejerce una enorme atracción sobre la defensa rival, a partir de la cual puede crear para los demás”.

Ja Morant is 3 for his last 28 from 3 😭 pic.twitter.com/CaIloFZlWW — BrickCenter (@BrickCenter_) November 10, 2025

Ja Morant, fuera de forma, no está realmente aumentando su cotización ante los otros equipos de la liga que vigilan la situación, y es toda la dinámica ofensiva de los Grizzlies la que descarrila. Con 110.6 puntos anotados por cada 100 posesiones, se trata del sexto ataque menos eficaz de la Liga.

“Los tiros no entran para él en estos partidos. Podemos lidiar con ello, va a volver. Debe seguir siendo agresivo. Los demás deben continuar haciendo su trabajo y Ja debe continuar haciendo el suyo. Los bloqueadores lo liberan, se coloca en posiciones para tirar, luego usa eso para anotar él mismo o asistir a sus compañeros abiertos”, expone Tuomas Iisalo como si se tratara de una receta milagrosa.

Sin embargo, a pesar de su gran torpeza, las intenciones de Ja Morant fueron mucho mejores en este partido, y las tensiones entre el base y su entrenador quizás se estén calmando. Aunque las heridas sin duda se cerrarían mejor, y mucho más rápido, con victorias… y grandes actuaciones del All-Star.

JA MORANT POSTERIZED HARTENSTEIN 😱🔥🔥pic.twitter.com/F0h7oXRH92 — NBACentel (@TheNBACentel) November 9, 2025

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado originalmente por nuestro socio Basket USA.