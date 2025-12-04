Aunque el Trade Deadline aún no es oficialmente conocido, siempre colocado después del All-Star Week-end, esta cita será uno de los momentos fuertes de la temporada NBA 2025-2026. Aquí están los 5 jugadores que podrían moverse durante el próximo.

Sorpresones en el próximo Trade Deadline NBA 2026

La primera parte de la temporada NBA 2025-2026 ya nos ofrece numerosas enseñanzas para la continuación. En el Este, los Pistons se han transfigurado gracias a un Cade Cunningham en modo MVP. Solo los Raptors y el Heat parecen capaces de seguir el ritmo de Detroit.

En el Oeste, el Thunder está bien encaminado para hacer caer el récord de los Warriors. Y si los Spurs están bien posicionados para la carrera a los Playoffs 2026, la densidad de esta Conferencia debería empujar a los General Managers a realizar algunos golpes de locura durante el trade NBA.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

¿Se va a abrir de nuevo el expediente Giannis? Después de un inicio prometedor, los Bucks se están derrumbando. Ahora, la franquicia de Milwaukee apunta a una inquietante 11ª posición (9-13). Imposible a este nivel esperar conseguir siquiera el Play-in tournament.

Y forzosamente, los malos resultados de los Bucks despiertan un rumor que data ya de la primavera pasada. ¿Puede Giannis Antetokounmpo dejar su franquicia de siempre? La respuesta es sí. Después de 12 temporadas NBA en el Este, el doble MVP sigue en los planes de San Antonio.

El traspaso de Giannis había perdido fuerza el pasado junio. Pero asociar a Wembanyama con el Greek Freak todavía está de actualidad. Por su lado, Milwaukee podría aprovechar una salida de Antetokounmpo para liberar masa salarial y forzar la llegada de Zach LaVine (Kings Sacramento).

Just in: Giannis Antetokounmpo and his agent Alex Saratsis have started conversations with the Milwaukee Bucks about the two-time NBA MVP's future – and discussing whether his best fit is staying or elsewhere, sources tell ESPN. A resolution is expected in the coming weeks. pic.twitter.com/NfrpL2Ffvr — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025

Anthony Davis (Dallas Mavericks)

¿Va a ser sacrificado el proyecto defense-win-championship de Nico Harrison en detrimento de una construcción alrededor de Cooper Flagg? A mediados de noviembre, los Mavericks despidieron a su GM. Un anuncio que fue como una bomba en el medio de la NBA.

Y forzosamente, tal salida podría tener consecuencias. Dallas apunta actualmente a la 12ª posición de la Conferencia Oeste. Único punto positivo de este inicio de temporada: la confirmación de que Cooper Flagg es de la talla de los más grandes. Así que sí, los Mavericks tendrían interés en concentrarse alrededor de su joven alero.

Varias franquicias podrían pretender recuperar a Anthony Davis. Los Bulls forman parte especialmente de los nombres citados para fichar al pívot de 32 años. Un refuerzo interesante a corto plazo, pero que ralentizaría el proyecto de Chicago centrado en los jóvenes.

Dallas Mavericks Anthony Davis wants to return to the Lakers if he gets traded pic.twitter.com/VW8kNRvWnA — Hoops (@Hoopss) November 25, 2025

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Ja Morant no ha jugado desde el 15 de noviembre pasado. 6 pequeños minutos ante los Cavaliers que prueban cuánto Memphis ya no cuenta con su superestrella. Apartado por Tuomas Iisalo, Morant deberá encontrarse un nuevo destino. Los Wolves ya se han posicionado para fichar a Ja Morant.

Una asociación con Anthony Edwards ya hace salivar a los aficionados de la NBA. Sin embargo, varias otras franquicias son capaces de ir a buscar al fantasioso base de 26 años. Los Pelicans podrían así sacrificar varias primeras rondas de Draft NBA (2027, 2028 y 2029) para asociar a Morant con Williamson.

Los Bucks también son capaces de intercambiar a Ryan Rollins, Bobby Portis y Kyle Kuzma así como una primera ronda de Draft 2026 para recuperar a Ja Morant. Una apuesta arriesgada, ya que Milwaukee sacrificaría su juventud, mientras que el base de los Grizzlies no ofrece ninguna garantía a largo plazo.

Lauri Markkanen (Utah Jazz)

¿Va Lauri Markkanen a descubrir una 4ª franquicia en la NBA? Elegido Most Improved Player en 2023, el finlandés de 28 años realiza el mejor inicio de temporada de su carrera. Problema: el Jazz no parece en absoluto abierto a la discusión respecto al traspaso de Markkanen.

Ya este verano, los dirigentes de Utah se habían mostrado intransigentes ante la idea de liberar al ala-pívot. El nombre de Lauri Markkanen había sido regularmente asociado al de los Lakers. Solo que el contrato del finlandés empujaría a la franquicia californiana a hacer locuras.

Como recordatorio, Markkanen entra en su primer año de contrato de $195M por 4 años. Todo depende entonces de las ambiciones del Jazz. Los rumores de una salida no deberían atenuarse. Sabiendo que Austin Ainge había lanzado una bomba el pasado octubre: “Nadie es intransferible”.

Lauri Markkanen has been UNSTOPPABLE scoring off of screens



Most in the NBA, and the next closest is the greatest off-ball player of all time pic.twitter.com/NvJn2dT5wn — Jazz Lead (@JazzLead) November 20, 2025

Los Clippers no tienen ningún pick de draft

Aquí hay una franquicia que debería alimentar por sí sola el período de trade NBA. ¿La razón? La situación deportiva de la franquicia californiana es alarmante. Con un ratio de victorias del 23,8% (5-16), los Clippers son penúltimos de la Conferencia Oeste.

Solo que Los Angeles no tiene ningún control sobre sus picks en 2026, 2027, 2028 e incluso en 2029. Una catástrofe, mientras que el roster de Tyronn Lue es el más viejo de la liga. Ya lo habrán entendido: los Clippers no tienen ninguna posibilidad de salir adelante durante los próximos Drafts NBA.

Los resultados de la firma de Paul George en 2019. Solo que hoy, James Harden envejece (36 años), y Chris Paul ya está en pre-retiro. Así que forzosamente, el rumor de un traspaso de Kawhi Leonard debería animar las próximas semanas en la NBA. Sacrificar a las superestrellas parece ser la única opción para que los Clippers recuperen activos durante el Draft 2026.

BREAKING: Kawhi Leonard is frustrated with the Clippers organization and has requested a trade. pic.twitter.com/cgJWXh0yaB — NBACentel (@TheNBACentel) December 3, 2025

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio We Sport.