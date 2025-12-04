Explorar competiciones como la NBL, la VTB League de Rusia o la propia NBA G League suele sacar a la luz perfiles muy interesantes para la Euroliga. Sin embargo, entre todas ellas destaca un jugador que encajaría a la perfección en cualquier sistema de la máxima competición europea e incluso tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores pívots del torneo.

¿Oscar Tshiebwe no se mueve de la NBA G League?

El pívot de 26 años, natural de Lubumbashi, Congo, parece no tener planes de abandonar Estados Unidos a corto plazo. Comenzó su trayectoria deportiva jugando al fútbol en la República Democrática del Congo, pero su altura le llevó a probar suerte en el baloncesto con 14 años. Fue en un campamento organizado por Bismack Biyombo donde empezó a destacar, lo que le llevó a mudarse a Estados Unidos en noviembre de 2015.

Oscar Tshiebwe is a MACHINE! The @utahjazz Two-Way signee hauled down an astounding 30 REB for the @slcstars. This tied his career-high and is only the fourth 30+ REB game in league history. 💪 pic.twitter.com/aoZLHNQz47 — NBA G League (@nbagleague) November 17, 2025

La carrera universitaria de Oscar Tshiebwe se desarrolló entre los Mountaineers de Virginia Occidental y los Wildcats de Kentucky. Tras no ser seleccionado en el Draft de la NBA de 2023, disputó 22 partidos en dos temporadas con Indiana Pacers y Utah Jazz. Sin embargo, es en la NBA G League donde su rendimiento ha irrumpido con fuerza, y su nombre empieza a sonar como un posible fichaje para la Euroliga.

Oscar Tshiebwe ocupa actualmente el noveno puesto en la historia de la NBA G League en rebotes, con un total de 1.432, y necesita 339 para superar a Dwayne Jones y convertirse en el máximo reboteador de la competición. Como jugador de los Salt Lake City Stars, lidera la tabla de rebotes con un promedio de 15,3 por partido, sumando además 14,9 puntos. De sus capturas, 6 son ofensivas y 9,3 defensivas, destacando especialmente los 30 rebotes que logró ante los San Diego Clippers el pasado 17 de noviembre. Esa cifra iguala su récord personal en la G League y es un hito que solo se ha alcanzado en cuatro ocasiones a lo largo de la historia de la liga.

Contrato two way con Utah Jazz

El 19 de agosto de 2025 volvió a firmar un contrato two-way con los Utah Jazz, aunque todavía no entra en los planes de Will Hardy. Su dominio en la pintura, su espectacular capacidad para capturar rebotes y su intensidad defensiva hacen de Tshiebwe un perfil muy atractivo para equipos que buscan un pívot con sus características.

Su reticencia a dejar la NBA y lograr la ansiada regularidad sugiere que no será un objetivo fácil, pero la falta de protagonismo en los Utah Jazz podría llevarlo a replantearse su futuro y probar por primera vez suerte en el baloncesto del Viejo Continente. Varios equipos de Euroliga buscan con urgencia un pívot que refuerce sus plantillas de cara a la segunda mitad de la temporada.