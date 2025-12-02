Miikka Muurinen, una de las mayores promesas del baloncesto finlandés y europeo, atraviesa un momento clave en su joven carrera. Tras irrumpir con fuerza en el Eurobasket 2025 y llamar la atención de la NBA, el ala-pívot de 18 años compagina su desarrollo en el Partizan de Belgrado con la planificación de su futuro inmediato, dividido entre la Euroliga, la NCAA y su ambición de llegar a la élite norteamericana.

Miikka Muurinen deja claros sus planes de futuro en la Euroliga con Partizan

Miikka Muurinen ha vuelto a situarse en el foco mediático tras sincerarse en una entrevista con SKWEEK. El joven talento finlandés, que deslumbró durante el Eurobasket 2025, ha explicado que su paso por el Partizan de Belgrado ha sido una etapa de crecimiento pensada como antesala de su siguiente objetivo: “Vine aquí en busca de un nuevo reto y para prepararme para la universidad”.

Aunque no descarta continuar un año más jugando la Euroliga, Muurinen ha dejado claro que su plan pasa por dar el salto a la NCAA en 2026, convencido de que el baloncesto universitario es el mejor escenario para completar su formación rumbo a la NBA. Además, el joven finlandés ha reconocido que lleva tiempo acumulando propuestas desde Estados Unidos y que su prioridad es incorporarse al circuito universitario tras esta experiencia en Belgrado: “He tenido varias ofertas desde hace tiempo… voy allí el año que viene, solo estoy esperando”.

El fichaje de Miikka Muurinen por el Partizan en la Euroliga

La llegada de Miikka Muurinen al Partizan de Belgrado fue uno de los movimientos más comentados del verano, no solo por su impacto simbólico —Europa lograba retener a una de las perlas más prometedoras de su generación—, sino también por el desafío que el propio jugador asumía a sus 18 años. El finlandés apostó por un proyecto de máxima exigencia para seguir creciendo rumbo a Estados Unidos.

Sin embargo, su adaptación está siendo más lenta de lo previsto y su presencia en pista ha sido muy limitada en estos primeros meses de competición. En la Liga Adriática ha participado de forma regular, aunque con un rol secundario: alrededor de 13 minutos por partido para firmar cifras modestas, en torno a 3,8 puntos y 3,3 rebotes por encuentro. En la Euroliga, el panorama es aún más complejo, con apariciones residuales y minutos casi testimoniales. Un inicio difícil para un jugador llamado a liderar a su generación, pero que, pese al frenazo, sigue viendo este paso por Belgrado como parte de su aprendizaje.

La NBA y los rumores con Miikka Muurinen

Durante el Eurobasket 2025, Miikka Muurinen pasó de ser un nombre prácticamente desconocido a convertirse en una de las revelaciones del torneo. Esta irrupción lo colocó rápidamente en las primeras proyecciones del Draft NBA 2027, donde muchos analistas lo describieron como un potencial “robo” por su impacto inmediato y su amplio margen de crecimiento.