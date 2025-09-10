Finlandia se ha convertido en la sensación positiva del Eurobasket 2025, aspirando a una medalla histórica de la mano de Lauri Markkanen y un joven talento que se perfila como una de las grandes promesas del baloncesto actual. Su rendimiento ha llamado la atención de la NBA, que ya lo ubica como candidato a un pick entre los tres primeros del próximo Draft. Aunque hasta ahora era un nombre poco conocido, su impacto en el torneo ya resuena en todos los rincones del mundo del baloncesto.

¿Quién es Miikka Muurinen?

Con tan solo 18 años, Muurinen se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del Eurobasket 2025, aportando un rol clave dentro del sistema de Finlandia, promediando 10 minutos en cancha y 5.8 puntos por partido, además de dos rebotes y un 63% de acierto en su mapa de tiro. Apodado Slim Jesus, su desempeño ha captado la atención del baloncesto internacional, y su nombre ya merodea como una de las posibles selecciones en el próximo Draft de la NBA.

Miikka Muurinen no será elegible para el Draft de 2026, por lo que su posible selección se prevé para 2027. El alero finlandés ya se perfila como uno de los prospects más destacados del baloncesto internacional, junto a figuras como Hugo Yimga Moukouri, de Francia, y Omer Mayer, de Israel. Actualmente estudiante en el prestigioso AZ Compass Prep de Arizona, Muurinen podría dar el salto a la NCAA en la temporada 2026-27.

Impacto, versatilidad, físico y capacidad anotadora definen al internacional finlandés, quien llegó a probar con Zentro Basket de Madrid y participó en el Adidas Next Generation Tournament de Euroliga con Dubái en la temporada 2023-24, promediando 7 puntos y 5 rebotes. Actualmente, su rendimiento en el Eurobasket ha despertado el interés de programas de élite de la NCAA como Duke, Michigan y Arkansas, que buscan seguir potenciando su juego y talento.

Proyectado en el número del Draft NBA de 2027

Hanno Möttölä fue pionero al abrir el camino de Finlandia en la NBA con su etapa en los Atlanta Hawks, seguido por Erik Murphy. Hoy, Lauri Markkanen lidera al baloncesto finlandés tras formarse en los Wildcats de Arizona y tener paso por equipos como Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers y Utah Jazz. El próximo en continuar este legado podría ser Miikka Muurinen, quien ya es comparado con figuras de primer nivel como Luka Doncic.

En los distintos mocks que circulan en Estados Unidos sobre el Draft NBA 2027, Tyran Stokes aparece como posible número uno, mientras que Miikka Muurinen se perfila como una de las elecciones más destacadas, potencialmente en el segundo puesto. Su talento ofensivo es natural: domina la creación con balón y destaca por su efectividad en el lanzamiento. Se espera que Muurinen sea una selección alta en 2027, con posibilidades de superar incluso el séptimo puesto que ocupó Lauri Markkanen en 2017.

