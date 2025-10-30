El curso 2025-26 de la NCAA está a punto de comenzar con una amplia representación de jugadores formados en las canteras del baloncesto español. Sin embargo, los grandes programas del baloncesto universitario estadounidense no bajan el ritmo y ya miran hacia el futuro: un MVP de la Minicopa Endesa con el Real Madrid ya ha decidido su nuevo destino para la próxima temporada, con la mirada puesta en hacerse un hueco en el Draft de la NBA de 2027 o 2028.

Felipe Quiñones ya tiene destino NCAA

La trayectoria de Felipe Quiñones está marcada por distintos momentos, lugares y escenarios que han moldeado su aún corta, pero brillante carrera. Hoy, es considerado uno de los grandes prospects del baloncesto mundial y, probablemente, el mejor jugador joven de Puerto Rico. El talentoso exterior ha decidido aceptar una de las múltiples propuestas que tenía sobre la mesa para dar el salto a la NCAA en la temporada 2026-27.

El boricua dará el salto a la NCAA como nuevo jugador de los Owls de Florida Atlantic, programa en el que militó Baba Miller la pasada temporada. Ubicada en Boca Raton y dirigida por John Jakus, la universidad será el próximo destino de Felipe Quiñones, según adelantó Paul Biancardi (ESPN). El joven exterior figura en el puesto 68 del ranking SC Next Top 100 de la clase de 2026. Actualmente forma parte de los Explorers del Christopher Columbus High School de Miami, y ha decidido decantarse por FAU tras descartar ofertas de Baylor, Florida State, Michigan, Ole Miss, Purdue, Cincinnati y Memphis.

Con su versatilidad, facilidad para anotar y solidez defensiva, Quiñones ha optado por Florida Atlantic motivado por su vínculo con el entrenador John Jakus. A sus 17 años, ya es internacional en categorías inferiores con Puerto Rico y brilló en la AmeriCup 2023, donde promedió 18.7 puntos por partido. Su actuación más recordada llegó en el Mundial U17 de 2024, firmando 42 puntos ante Francia.

Breaking: Felipe Quinones tells ESPN that he has committed to Florida Atlantic University.



“Coach Jakus has known me since Baylor. He respects my game, and I trust our relationship,” Quinones said.



A mature prospect demonstrating skill in scoring and decision-making, ranked No.… pic.twitter.com/Ee8Ue8cgbU — Paul Biancardi (@PaulBiancardi) October 27, 2025

MVP de la Minicopa con Real Madrid en 2022

La Minicopa Endesa no se disputó en 2021 debido a la pandemia del coronavirus, pero su regreso en 2022 tuvo un protagonista indiscutible: Felipe Quiñones. El jugador puertorriqueño brilló con el Real Madrid, promediando 23.8 puntos y 8.2 rebotes, antes de continuar su formación en la prestigiosa IMG Academy de Florida.

Su paso por la cantera del Real Madrid de baloncesto fue breve, pero intensa, viendo como Felipe Quiñones descartaba continuar en capital de España y seguir desarrollando su juego en Estados Unidos con el claro objetivo de dar el salto a NCAA en el curso 2026-27.

Con la madurez de quien tiene claro su propósito, Felipe Quiñones lo resumía así hace unos meses en una entrevista con El Vocero: “Quiero vivir del baloncesto. No me importa en qué liga sea, mientras pueda jugar al nivel que me corresponde. Quiero que mis padres y yo no tengamos que preocuparnos de nada y ser feliz con lo que hago y con el proceso, porque de eso se trata”.