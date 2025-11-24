El Real Madrid parece haber encontrado el camino en la ACB, donde lidera la competición junto al Valencia Basket, pero necesita dar un paso adelante en la Euroliga. Para ello, los de Scariolo se enfrentan al rival más complicado posible: un club que ha invertido mucho dinero en su plantilla con grandes fichajes, algunos procedentes de la NBA, y que actualmente es primero en la tabla clasificatoria, dominando de manera aplastante las principales estadísticas.

Los jugadores clave de Hapoel a tener en cuenta por el Real Madrid

El Hapoel Tel-Aviv es actualmente el equipo más fuerte y consistente de la Euroliga, con un balance de 8-3 y victorias destacadas, como el contundente 105-83 ante Olimpia Milano. La plantilla, que cuenta con varios jugadores clave, se sustenta en un trío que asume toda la responsabilidad en momentos decisivos y lidera las principales estadísticas del juego.

Entre los pilares del equipo destacan tres jugadores fundamentales:

Vasilije Micic: Micic fue el fichaje del verano en la Euroliga y actúa como el cerebro de la plantilla, encargado de dirigir los ataques del equipo y generar juego para sus compañeros. Promedia 14,4 puntos y 3,9 asistencias por partido, con un excelente 94 % en tiros libres y 24:38 minutos de promedio en pista.



Micic fue el fichaje del verano en la Euroliga y actúa como el cerebro de la plantilla, encargado de dirigir los ataques del equipo y generar juego para sus compañeros. Promedia 14,4 puntos y 3,9 asistencias por partido, con un excelente 94 % en tiros libres y 24:38 minutos de promedio en pista. Antonio Blakeney: Blakeney aporta explosividad y anotación desde el perímetro, siendo un referente ofensivo en los momentos de máxima igualdad. Promedia 14,6 puntos por partido, con un 48 % en triples y 88 % en tiros libres, complementando el juego exterior junto a Micic y convirtiéndose en una amenaza constante para las defensas rivales.



Blakeney aporta explosividad y anotación desde el perímetro, siendo un referente ofensivo en los momentos de máxima igualdad. Promedia 14,6 puntos por partido, con un 48 % en triples y 88 % en tiros libres, complementando el juego exterior junto a Micic y convirtiéndose en una amenaza constante para las defensas rivales. Elijah Bryant: Bryant está siendo el jugador más completo del equipo en este primer tramo de la competición, combinando anotación, rebote y capacidad para asistir. Sus números reflejan su liderazgo: 15 puntos, 5,8 rebotes y 3,4 asistencias por partido, con un 40 % en triples y 29:15 minutos de promedio.

Los datos que reflejan el juego del Hapoel Tel-Aviv en Euroliga

Hapoel Tel-Aviv se ha consolidado como un equipo potente gracias a su capacidad ofensiva y eficiencia en tiros. Promedia 90,8 puntos por partido, con un 50,7 % en tiros de campo, cifras que lo colocan entre los mejores en anotación y efectividad desde el perímetro. Su juego se apoya en transiciones rápidas lideradas por Micic y Yam Madar, junto a interiores dominantes como Daniel Oturu y Johnathan Motley, combinando velocidad con juego físico en la pintura.

En defensa, el equipo israelí limita al rival a un 45,7 % de acierto en tiros y solo un 27,6 % en triples. Su estilo es agresivo y colectivo, con énfasis en el rebote ofensivo y la rotación de balón para generar tiros abiertos.

¿Cuándo y dónde ver el Hapoel Tel-Aviv vs Real Madrid de Euroliga?

El partido se disputará el martes 25 de noviembre de 2025 a las 19:00 horas en la Arena Botevgrad. En España, la transmisión será en exclusiva por Movistar Plus+, a través de los canales #Vamos (dial 8), Movistar Deportes (dial 64) y Movistar Plus (dial 7).