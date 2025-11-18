El Real Madrid Baloncesto se tendrá que medir esta semana a uno de los equipos más en forma de esta Euroliga. El roster conformado por Zalgiris Kaunas sobre el papel no era uno de los más potentes de la competición. Sin embargo, el plantel viene rindiendo por encima de las expectativas y está situado en la zona noble de la clasificación. Españoles como Barça o Valencia Basket ya saben lo que es sucumbir contra ellos.

El Real Madrid Baloncesto tendrá que tener cuidado en Euroliga con el ‘freno’ de Zalgiris

Zalgiris es un equipo muy peculiar en su estilo de juego. Los lituanos practican un modelo de juego ciertamente contra cultural. Los de Maciulis juegan a un ritmo bajo de posesiones, el tercero más bajo de la competición. Esta praxis, que además son capaces de imponer a sus rivales, saca de la zona de confort a los equipos rivales que están cómodos en la transición. Por ello, el Real Madrid Baloncesto tiene mucho que perder, como en su día sucedió con Valencia Basket.

El equipo de Pedro Martínez viene siendo una apisonadora. El Valencia Basket suele imponer su estilo frenético allá donde va y saca de partido a sus rivales. Sin embargo, Zalgiris es uno de los pocos equipos que supo llevarse la contienda a su terreno. Hay más equipos que doblegaron a los taronjas, pero no muchos dejándolos en menos de 80 puntos. El Real Madrid Baloncesto de Sergio Scariolo viene teniendo problemas muy pronunciados en generación y los lituanos se frotan las manos.

Sergio Scariolo tiene un problema que bien podría dar alas a Zalgiris

Más allá de la victoria frente a Bilbao Basket, el Real Madrid Baloncesto se encuentra sumido en una crisis de juego. En los últimos partidos la generación de ventajas en media pista parece totalmente atascada, algo que no es nuevo tampoco. Por ello, si Zalgiris consigue frenar los puntos al contrataque o tras transiciones rápidas que les desordenen, tendrá mucho ganado para llevarse la victoria en Euroliga.

Es cierto que el rival del Real Madrid Baloncesto no atraviesa su mejor momento. A pesar de ganar a Valencia Basket hace dos jornadas, vienen de perder frente a dos equipazos, Olympiacos y Dubai BC. Eso sí, incluso tras dos malos partidos, sus datos siguen mostrándoles como un equipo terriblemente seguro. Su rating neto es el mejor de toda la Euroliga, siendo un equipo que defiende como los mejores de la competición, Fenerbahce, Olympiacos, Estrella Roja… y que también está en la élite ofensiva, con Hapoel o Panathinaikos. Sin duda, todo un reto para Sergio Scariolo.