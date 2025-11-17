No era fácil para el Real Madrid Baloncesto recomponerse en ACB tras una jornada doble de Euroliga que sacudió la moral blanca. Los de Sergio Scariolo sufrieron, pero acabaron venciendo a Surne Bilbao Basket. El partido fue muy parejo y no acabó de inclinarse la balanza hasta el último cuarto. Theo Maledon, Usman Garuba o Mario Hezonja fueron algunos de los artífices de la victoria.

Sergio Scariolo salva los muebles en el Real Madrid Baloncesto gracias a un gran último cuarto

Las sensaciones durante el partido entre Real Madrid Baloncesto y Bilbao Basket no eran las mejores. De hecho, al descanso los jugadores blancos se fueron a vestuario, por debajo en el marcador, entre una tímida pitada de sus aficionados. La situación era crítica, ya que llovía sobre mojado. Sin embargo, el choque ACB se resolvió en un último cuarto en el que los de Sergio Scariolo se impusieron 19-8 con un héroe inesperado, Usman Garuba.

Usman Garuba parecía atravesar uno de sus peores momentos en el Real Madrid Baloncesto. El bajo nivel de Bruno Fernando parecía una ventana al optimismo, pero la llegada de Alex Len sacudió sus opciones de ganarse un puesto más importante en la rotación. Sin embargo, en ACB, frente a Surne Bilbao Basket, fue clave en la remontada y volvió a hacer méritos para tener más presencia. Más allá de lo que fue capaz de anotar y rebotear, volvió a ser una piedra en el zapato rival, tocando todos los balones que le pasaban cerca y corriendo la pista como pocos interiores pueden hacer.

¿Qué tiene que hacer Usman Garuba para ganarse el puesto?

Usman Garuba es un pívot moderno. El de Azuqueca de Henares no tiene una gran estatura. Sin embargo, su movilidad y facilidad para correr la pista y defender en cambios le convierten en una herramienta muy útil para muchos equipos. A pesar de ello, tanto el Real Madrid Baloncesto como el propio Sergio Scariolo parecen necesitar otro tipo de interior y todo apunta a que el rol del canterano estará más adscrito a la ACB.

La situación del Real Madrid Baloncesto es compleja y los aficionados comienzan a impacientarse. En un contexto con especiales problemas en el juego interior, las acciones de Usman Garuba, de energía, agresividad y fuerza, siempre levantan de la silla a sus seguidores. Muchos ya han expresado en redes su incredulidad ante la falta de minutos si su nivel viene siendo bueno, ya antes del partido ACB contra Bilbao Basket, incluso antes de la llegada de Len.

La decisión de Sergio Scariolo parece responder a una cuestión táctica que a una valoración de su rendimiento como tal. Por ello, a pesar de que las sensaciones sean buenas, parece complicado que Usman Garuba acabe teniendo un hueco en la rotación de partidos más trascendentes, especialmente en Euroliga. La prisa para acometer la llegada de Alex Len no es casualidad y es que parece que el tema del ‘jugador grande de pintura’ es clave en la idea del técnico. El partido inter semanal servirá para ver si gana enteros para el italiano.