El Real Madrid ya prepara el próximo enfrentamiento de Euroliga contra el Barça Basket, en el Clásico más esperado por los aficionados. El conjunto de Scariolo, que viene de ganar su primer partido fuera de casa en ACB ante Casademont Zaragoza con un Tavares en modo MVP, ha tenido una gran noticia en el primer entrenamiento de la semana. El recién llegado, que cuenta con la confianza plena del cuerpo técnico, se muestra óptimo para debutar cuanto antes.

Alex Len ya entrena con el Real Madrid y su objetivo es el Clásico Euroliga

Alex Len ya ha completado su primer entrenamiento con el Real Madrid, después de hacerse oficial su fichaje como nuevo pívot para reforzar el juego interior, que se había visto debilitado tras la salida de Bruno Fernando. Tal y como ha mostrado el club en sus redes sociales, el pívot ucraniano se ha ejercitado bajo las órdenes de Scariolo para estar cuanto antes disponible para el técnico italiano.

Aunque todavía no está en su plenitud física, ya que sus últimos encuentros fueron en octubre durante la pretemporada de la NBA frente a Washington Wizards y Philadelphia 76ers, el objetivo de Alex Len es llegar al Clásico de Euroliga de este viernes, un partido clave para el Real Madrid en el Palau como visitante y una de las asignaturas pendientes del equipo en este inicio de temporada.

La motivación de Alex Len para debutar en la Euroliga con el Real Madrid

A pesar de no estar en dinámica de competición como el resto de sus compañeros, Len llega al Real Madrid en buen estado físico. Su llegada ofrece a Sergio Scariolo la pieza que necesitaba para mejorar la protección del aro y aportar consistencia en la segunda unidad, complementando a Tavares y equilibrando la rotación de los interiores, por lo que su debut se producirá en cuanto esté en forma.

💬 @alexlen: “Es un honor ser parte de algo tan especial como el Real Madrid”.#WelcomeLen pic.twitter.com/iQL0PBFpND — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 31, 2025

En cuanto a su motivación, Alex Len ha concedido una entrevista a Real Madrid TV y se ha mostrado con muchas ganas de jugar la Euroliga. El próximo partido contra el Barça, un duelo marcado en rojo para cualquier aficionado madridista, es una fecha señalada para el jugador: “La Euroliga es una gran competición y un comienzo nuevo para mí. Estoy deseando jugar la Euroliga”.

¿Cuándo y dónde ver el Barça vs Real Madrid de Euroliga?

El Real Madrid se enfrentará al Barça este viernes en el primer Clásico de la temporada de la Euroliga, correspondiente a la novena jornada. El partido se jugará en el Palau a las 20:30 h y podrá verse en Movistar Plus+, plataforma que posee los derechos de la competición en España.