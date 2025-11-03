El Barça Basket sigue dándole una de cal y otra de arena a su afición. Tras una jornada doble de Euroliga excelsa, cayeron frente a UCAM Murcia en ACB. Ni tan siquiera un superlativo Tornike Shengelia evitó que los murcianos le robaran la victoria en el Palau. El resultado no contentó a sus fans, pero menos lo hizo la fatídica lesión en los instantes finales.

La peor noticia para el Barça Basket no fue la derrota

Una de las mejores noticias para el Barça Basket en las últimas fechas venía siendo el excelente nivel de Tornike Shengelia. El georgiano venía de anotar 24 puntos, capturar 5 rebotes y dar 5 asistencias en Belgrado ante todo un Partizan, además, para llevarse la victoria. En ACB, su aporte frente a UCAM Murcia no fue menor, 21-3-1. Sin embargo, su lesión puso la nota negativa en un día que ya de por sí era aciago.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



𝐓𝐨𝐤𝐨 𝐒𝐡𝐞𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐚 té un esquinç en el turmell esquerre. L’evolució en marcarà la disponibilitat per als pròxims partits. pic.twitter.com/Ygl1d1zYEZ — Barça Basket (@FCBbasket) November 2, 2025

Las malas noticias se ciernen sobre el Barça Basket en el peor momento posible. Tornike Shengelia, el hombre de moda entre los blaugranas, no solo se lesionó, sino que lo hizo a falta de tan solo 6 segundos para el final de partido. Además, este hecho viene justo en la semana previa a un clásico inter semanal de Euroliga. Por el momento, lo único que se sabe es que se trata de un esguince de tobillo y que “su evolución marcará su disponibilidad”. El optimismo no abunda y, aunque lograse llegar, supone un frenazo a una tendencia al alza.

¿Por qué Tornike Shengelia es una baja especialmente sensible frente al Real Madrid?

La rotación interior del Barça Basket es un habitual tema de conversación en el entorno culé. Frente al Real Madrid volverá a estar bajo la lupa. En este sentido, una de las variantes más interesantes de los últimos enfrentamientos, había sido la utilización de ‘falsos 5’ para castigar a Tavares. Tras las buenas performances de Metu el año pasado, Shengelia venía luciendo en esas labores. Los madridistas viven una crisis especialmente acuciante con ese tema recientemente, por lo que la baja es aún más dolorosa.

Barça Basket vs Real Madrid de Euroliga