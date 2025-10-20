El rendimiento de Willy Hernangómez en el Barça Basket es algo que siempre está bajo la lupa. Su primera temporada como azulgrana ya levantó suspicacias, dejando incluso un rifirrafe con Roger Grimau. La llegada de Peñarroya, lejos de suponer un cambio a mejor, descendió sus guarismos. Incluso, un jugador como Youssoupha Fall, por momentos, le arrebató el puesto. Ahora, con el francés ‘out’ tiene otro competidor.

Willy Hernangómez, un perfil complicado para este Barça Basket

Más allá de la crítica feroz que acostumbra a sufrir Willy Hernangómez por parte de seguidores del Barça Basket, hay varios motivos tácticos que dificultan su brillo. En defensa es un jugador a proteger, está claro, mientras que el FC Barcelona es un cuadro en el que hay varias piezas que no solo no suplen esta carencia, sino que necesitan ayuda para ellos mismos. Por ese motivo, un perfil de la envergadura, movilidad y timing de salto como Sayon Keita no deja de crecer en la rotación.

Ya el pasado curso, Youssoupha Fall, solo por su capacidad intimidatoria bajo aro, le arrebató minutos a Willy Hernangómez. Todo ello, siendo un jugador con unas prestaciones técnicas muy inferiores. En el caso de Sayon Keita, también tiene que ver el aspecto ofensivo. El internacional español siempre ha brillado junto a un generador de élite, como Ricky Rubio o Lorenzo Brown. El Barça Basket tiene grandes anotadores, pero su único generador, Nico Laprovittola está fuera de combate. Por ello, un perfil como el del canterano, más autosuficiente en ataque, podría acabar imponiéndose.

Sayon Keita ya mira a los ojos a Willy en la rotación

El canterano irrumpió este curso en rotación como lo que era, un canterano ayudando al primer equipo. Sin embargo, comienza a asomar la cabeza ya de forma muy asidua en pista. Frente a Maccabi, en un duelo Euroliga, ya superó en minutos a Willy Hernangómez. Contra todo un Unicaja de Málaga, en un partido que podría situarles de 0-3 en caso de caer, jugó los mismos que el mayor de los Hernangómez.

🔊 Les paraules de @willyhg94 en la prèvia del partit d’aquesta tarda a Màlaga pic.twitter.com/DTBT85wcE2 — Barça Basket (@FCBbasket) October 19, 2025

Los números de Willy Hernangómez en los últimos 3 partidos

vs UNI: 12 min, 4 pts, 2 reb, 0 ast

12 min, 4 pts, 2 reb, 0 ast vs DUB: 13 min, 2 pts, 4 reb, 0 ast

13 min, 2 pts, 4 reb, 0 ast vs MAC: 14 min, 19 pts, 7 reb, 0 ast

Los números de Sayon Keita en los últimos 3 partidos