El Barça Basket se llevó una contundente victoria a domicilio ante el Maccabi Tel Aviv en Belgrado. El equipo de Joan Peñarroya se mostró muy sólido en todo momento y dominó desde el primer cuarto, llegando al descanso con una ventaja de 28 puntos. La defensa azulgrana apenas permitió al rival sumar y el choque acabó con triunfo para los azulgrana por 71-92. El conjunto catalán confirma su buen momento en la Euroliga, incluido un debut prometedor para la entidad.

Debut de Sayon Keita con Barça Basket en Euroliga

Joan Peñarroya sorprendió a todos los aficionados cuando puso en el quinteto titular frente a Maccabi a Sayon Keita, la joven promesa maliense de 17 años. En su debut en la Euroliga con la camiseta azulgrana, el pívot afriano demostró su presencia en la pintura con un mate que abrió el marcador, aportando en total 4 puntos y 2 rebotes en 17 minutos.

El técnico Joan Peñarroya confió en la perla de La Masía, que aprovechó la oportunidad tras la ausencia de Youssoupha Fall. Keita, que dejó grandes sensaciones para ser su primer choque en la máxima competición continental, ayudó a consolidar una ventaja que permitió al Barça Basket a asegurar su segunda victoria en la Euroliga.

No es la primera vez para Sayon Keita con la camiseta de Barça Basket

Aunque este fue su estreno en Euroliga, no se trató del primer partido de Sayon Keita con el primer equipo del Barça Basket. Durante la pasada temporada ya había tenido minutos en ACB, debutando frente al Río Breogán y participando en encuentros ante Unicaja, Hiopos Lleida y Bilbao Basket, donde ya dejó destellos de todo su potencial.

✅ Debut a l'Eurolliga

✅ Titular

✅ 4 punts i 2 rebots



La gran nit de 𝐒𝐚𝐲𝐨𝐧 𝐊𝐞𝐢𝐭𝐚 a Belgrad! 👏 pic.twitter.com/kL8IXQk0cZ — Barça Basket (@FCBbasket) October 14, 2025

En estas apariciones anteriores con el primer equipo, Keita ya había mostrado destellos de su potencial. Su encuentro más destacado fue frente al Hiopos Lleida, donde en 3 minutos logró capturar 2 rebotes y sumar 1 asistencia, mientras que en su debut contra el Río Breogán consiguió anotar su primer punto y capturar 2 rebotes.