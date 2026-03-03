Mientras el Barça Basket lucha en la pista por meterse entre los ocho de la Euroliga y pelear por el título de la Liga Endesa, los despachos del Palau trabajan contrarreloj. La continuidad de casi la mitad de la plantilla de Xavi Pascual sigue en el aire: a cuatro meses de que varios contratos finalicen, todavía no está claro quién recibirá una renovación y quién se despedirá del club.

Opciones de renovación en el Barça Basket

Satoransky: oferta de renovación a la baja

Que Tomas Satoransky sea del agrado de Xavi Pascual está claro, y en el Barça Basket lo consideran con opciones reales de seguir, manteniendo su rol de líder y uno de los capitanes del vestuario. Sin embargo, su ficha es de las más altas de toda la plantilla, fruto de su segunda etapa azulgrana tras poner fin a su aventura NBA en 2022. Satoransky desea continuar en el Palau Blaugrana, y consciente de que su carrera de jugador entra en la recta final, podría aceptar una renovación con un contrato más reducido económicamente.

Dudas con Nico Laprovittola y Myles Cale

Según explicábamos en Solobasket, en el Barça Basket existen dudas sobre la continuidad de Nico Laprovittola —e incluso también sobre la ejecución del segundo año de Juani Marcos—. La decisión final podría depender en gran medida de cómo se mueva el mercado de la Euroliga durante la offseason y del rol que esté dispuesto a asumir el escolta de Morón. A sus 36 años, la incógnita pasa por si aceptaría convertirse en una pieza secundaria, aunque con peso específico, liderando la segunda unidad desde el banquillo.

Las dudas sobre la continuidad de Myles Cale se acentúan de cara a lo que sería su segunda temporada como azulgrana. Llegado el 20 de junio desde Trento, Cale vivió su primera campaña en Euroliga promediando 3,3 puntos y 2 rebotes en 16 minutos, mientras que en 18 encuentros de Liga Endesa subió su aporte hasta los 7 puntos por partido. Su capacidad defensiva podría jugar a su favor a la hora de negociar un nuevo contrato, pero a estas alturas, en el tercer mes de 2026, sus opciones de renovación parecen limitadas.

¿Sin opciones de seguir Willy Hernangómez, Morris y Vesely?

El 30 de junio también expiran los contratos de jugadores clave del Barça Basket como Willy Hernangómez, Terence Morris y Jan Vesely, tres nombres cuya continuidad en el Palau Blaugrana se ve muy complicada. En el caso de Willy Hernangómez, su elevado contrato y la irregularidad mostrada en pista hacen casi imposible que continúe con la camiseta azulgrana la próxima temporada 2026-27.

El caso de Jan Vesely es distinto: es una de las grandes leyendas de la Euroliga en las últimas dos décadas, pero sus problemas físicos y su rendimiento reciente dificultan que encaje nuevamente en el sistema de Xavi Pascual. Eso sí, su continuidad podría reconsiderarse si el mercado no ofrece alternativas. Por su parte, ver de nuevo a Miles Norris y a Youssoupha Fall con la camiseta del Barça Basket parece totalmente imposible.