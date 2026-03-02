Las ventanas FIBA han servido para que el Barça Basket coja aire tras una serie de resultados nada positivos. Tras la dolorosa derrota en la Copa del Rey de Baloncesto, llegó el varapalo en Euroliga contra Virtus Bolonia. Actualmente, varios de sus integrantes, como Tomas Satoransky, Juani Marcos o Toko Shengelia visten otras camisetas.

‘El chico’ de Xavi Pascual en el Barça Basket brilla con sensación agridulce

Tomas Satoransky, desde la llegada de Xavi Pascual, se ha convertido en el faro del Barça Basket. El base checo se las prometía muy felices, pero una lesión cortó en seco su rendimiento. Llegó entre algodones a la Copa del Rey de baloncesto y no pudo desplegar su mejor nivel. Ya sea por arrastrar dolencias o por falta de ritmo, la realidad es que en los encuentros previos a las ventanas FIBA estuvo por debajo de su rendimiento previo a los problemas físicos.

🌍15 punts, 7 rebots i 9 assistències de Satoransky en la derrota de la República Txeca davant Eslovènia (84-86).



Las ventanas FIBA han servido para que Tomas Satoransky se vuelva a encontrar sobre el parquet. Su partido contra la selección de Eslovenia fue excelso. Firmó 15 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes, casi un triple doble. No obstante, no todo fueron buenas noticias. El base del Barça Basket tuvo tiro para llevar el partido a la prórroga. Su lanzamiento errado de dos puntos errado derivó en derrota de su combinado nacional. El terrible esfuerzo al que se sometió fue en vano.

Tomas Satoransky juega una minutada saliendo de lesión

Su presencia en la Copa del Rey parecía en el aire hasta el último minuto. Sobre el parquet, Tomas Satoransky dio señas de no atravesar su plenitud física. Este hecho no le ha impedido jugar 33 minutos con la selección de República Checa. La carga de minutos fue elevada y muchos aficionados en el Barça Basket ya tiemblan ante posibles lesiones en estas ventanas FIBA.

La plaga de lesiones que ha vivido el Barça Basket esta temporada ha alejado a los culés de demostrar su mejor nivel. En varias ocasiones Xavi Pascual ha hecho referencia a la dificultad que sobrelleva. Además, las ausencias derivan en mayores cargas para los que sí están y estos acaban cayendo también. Mientras la rueda no se detiene, el cuadro culé ahora ve como jugadores clave que han vivido estas situaciones, como Tomas Satoransky o Toko Shengelia, elevan su cansancio en estas ventanas FIBA.