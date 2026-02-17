La hoja de ruta de la Copa del Rey en Valencia ya está marcada desde hace días: el Barça Basket cerrará los cuartos de final el próximo viernes frente a UCAM Murcia. Un duelo lleno de incógnitas para Xavi Pascual, quien buscará su primer gran título tras su regreso al banquillo, y ansía ver al Barça levantar una Copa que no conquista desde la temporada 2021-22 en Granada.

¿Qué sucederá con los jugadores del Barça Basket lesionados?

El Barça Basket llega a la Copa del Rey tras sumar dos victorias consecutivas en Liga Endesa frente a Bàsquet Girona y Baxi Manresa, anotando 97 puntos en ambos encuentros y dejando a los del Bages en solo 60 hace unos días en el Palau. Triunfos clave para la competición doméstica, logrados a pesar de la ausencia de piezas fundamentales en el esquema de Xavi Pascual, lo que deja abiertas las dudas sobre quiénes podrán estar disponibles para la cita de Valencia.

Kevin Punter es una pieza clave del Barça Basket. El escolta, natural del Bronx, disputó su último partido el 6 de febrero ante Baskonia en Euroliga. Esta temporada promedia 15,5 puntos y tres asistencias por encuentro en la competición europea. Cabe recordar que en la Copa del 2025 apenas pudo jugar 13 minutos debido a una lesión, y su ausencia resultó decisiva en la segunda parte del torneo.

El escolta no podrá disputar el partido de cuartos de final ante UCAM Murcia debido a una lesión en el aductor del muslo izquierdo, lo que genera dudas sobre su disponibilidad para una posible semifinal frente al vencedor de Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife. Todo indica que podría perderse definitivamente la Copa y centrarse en recuperarse plenamente de cara a la segunda mitad de la temporada en Euroliga y Liga Endesa.

Tomas Satoransky también se encuentra en la enfermería del Barça Basket y se perdió el último encuentro por una lumbalgia. El base checo es una pieza clave en el sistema de Xavi Pascual y sabe mejor que nadie lo que implica disputar una Copa del Rey. Es probable que participe en el primer duelo ante UCAM Murcia, aunque con minutos limitados, y su presencia definitiva dependerá de cómo evolucione hasta el viernes en el Roig Arena.

¿Estará Jan Vesely?

Al igual que su compatriota, Jan Vesely no jugó ante Manresa debido a una lumbalgia. Aunque no se han dado detalles sobre su tiempo de recuperación, se espera que el ala-pívot forme parte de la expedición y tenga un papel importante en el partido de cuartos de final ante UCAM, en lo que será el primer título oficial de 2026. Esta temporada, el checo ha disputado un total de 42 encuentros entre Euroliga y Liga Endesa.