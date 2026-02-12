A sus 21 años, James Nnaji ha creado una carrera en varios lugares: de su ciudad natal, Makurdi, pasó por Pécs en Hungría, brilló en la cantera del Barça Basket y continuó su trayectoria en Girona y Denizli con el Merkezefendi. Desde hace unas semanas, aterrizó en Waco, Texas, para jugar con los Bears de Baylor bajo las órdenes de Scott Drew. En la NCAA busca relanzar su carrera, aunque su caso sigue siendo tema de debate y polémica.

Primeras semanas de James Nnaji en NCAA

James Nnaji fue drafteado en el pick 31 de 2023 por Detroit Pistons, siendo los Knicks quien tiene los derechos del pívot nigeriano en estos momentos, incluso en 2025 llegó a disputar la Summer League como integrante de la franquicia de la Gran Manzana. Pero todo cambió cuando decidió firmar con los Bears de Baylor de la Big 12 Conference de NCAA, sin haber debutado en la NBA.

Ese movimiento por parte de Baylor levantó sospechas, dudas, interrogantes y un caso que ponía en jaque todo el cambio de reglamento en NCAA. Las semanas han pasado y James Nnaji ya ha disputado 11 encuentros como freshman en los Bears con unos datos bastante pobres, promediando 1.2 puntos y 2.7 rebotes en 9.7 minutos de juego. El que fuera canterano del Barça Basket debe asimilar todos los sistemas de Drew en un programa que ocupa la decimocuarta posición de la potente Big 12 con 13-11 de balance.

James Nnaji debutó el 3 de enero ante TCU, con un balance de 3 victorias y 8 derrotas hasta el momento. Su mejor actuación se produjo el 10 de enero de 2026 frente a Houston, donde logró 3 puntos y 7 rebotes en 17 minutos sobre la pista. Se espera que Nnaji tenga mayor protagonismo en la temporada 2026-27 y defina su futuro en el baloncesto. Sin posibilidades de clasificarse para el March Madness, Baylor cerrará la temporada regular enfrentando a Louisville, Kansas State, Arizona State, Arizona, UCF, Houston y terminará ante Utah.

Alabama nombra a Nnaji en el caso Charles Bediako

Mientras James Nnaji sigue acumulando minutos con Baylor, su caso continúa generando capítulos. El más reciente involucra a Preston Murphy, entrenador asistente de Alabama: el juez Daniel Pruet, del Tribunal de Circuito del Condado de Tuscaloosa, falló en contra de Charles Bediako, de Alabama, en su disputa de elegibilidad contra la NCAA. La decisión se produjo el martes, tras la audiencia de medidas cautelares celebrada el viernes por la mañana. Bediako buscaba un alivio preliminar y permanente después de que la NCAA determinara el mes pasado que el ex jugador de la G League de la NBA no era elegible para regresar al baloncesto universitario.

Con este fallo, la temporada de Bediako llega a su fin. En cinco partidos, promedió 10,0 puntos, 4,6 rebotes y 1,4 tapones (récord 3-2). El entrenador asistente de Alabama, Preston Murphy, expresó su disgusto en X, compartiendo un vídeo del Draft NBA 2023, donde James Nnaji fue seleccionado por los Detroit Pistons. Nnaji, que nunca jugó universitario ni firmó contrato NBA, optó por la NCAA semanas antes que Bediako.

Aunque muchos comparan a Nnaji y Bediako, sus situaciones son distintas. Bediako jugó dos temporadas en Alabama (2021-23) antes de presentarse para el Draft NBA 2023. Al no ser reclutado, se unió a los San Antonio Spurs, firmando finalmente un contrato bidireccional. Durante tres temporadas, jugó en tres equipos de la NBA G-League: Austin Spurs, Grand Rapids Gold y Motor City Cruise. En el caso de James Nnaji, nunca llegó a formar parte de la NBA.