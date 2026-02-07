El Barça Basket venció a Baskonia y devolvió al conjunto culé a la ansiada senda de la victoria. Las sensaciones recientes no venían siendo buenas. Sin embargo, el triunfo en el Buesa Arena servía de bálsamo para las heridas. A pesar de ello, finalmente, la actualidad tras el choque Euroliga no fue del todo positiva y acrecienta los rumores en el mercado de fichajes.

Dos estrellas del Barça Basket ‘KO’ en Euroliga levantan suspicacias

El encuentro de Euroliga frente a Baskonia ha terminado dejando más noticias en materia de mercado de fichajes que del propio rendimiento. Durante el choque Kevin Punter acabó sufriendo una lesión en el aductor que podría ser de cierta gravedad. Satoransky, por su parte, también experimentó problemas físicos. La situación de los próximos días es comprometida, tanto para Liga Endesa como Euroliga, pero sobre todo preocupa la Copa ACB.

OJO👀



Esto ha comentado Xavi Pascual sobre las posibles lesiones de Kevin Punter y Satoransky en el día de hoy.



– Menos de dos semanas para la copa.



El Barça Basket se medirá en uno de los derbis catalanes de la Liga Endesa a Bàsquet Girona. En el encuentro, a todas luces, no estarán ni Tomas Satoransky ni Kevin Punter. También parece, sobre todo en el caso del escolta Bronx, que no estará contra Paris Basketball, Manresa y, quizás, para la Copa ACB. Esto ha elevado la rumorología de mercado de fichajes e incluso algunos insiders Euroliga como Andrea Calzoni han comentado la circunstancia y han puesto el ojo en el conjunto culé.

🚨🇪🇸Coach Xavi Pascual talked about the conditions of both Punter and Satoransky.



If their injuries will be long, it’s essential that Barcelona signs at least one new player.





¿Cómo va a ordenar su juego Xavi Pascual sin incorporaciones? Bàsquet Girona, al acecho

Independientemente de si la dirección deportiva del Barça Basket se mueve en el mercado de fichajes Euroliga, Xavi Pascual va a tener que trabajar, más o menos tiempo, con la plantilla que hay. El primer reto del de Gavá será hacer frente a un Bàsquet Girona realmente correoso en Liga Endesa ACB. En este sentido, el técnico culé se encuentra ante una difícil dicotomía.

Parla el coach 👨‍🏫

Con las bajas de Tomas Satoransky y Kevin Punter, Xavi Pascual ha perdido a su gran director de juego, además de a su gran anotador. Al margen del paso al frente que deberá dar Juani Marcos, el entrenador del Barça Basket tendrá que entregarle las llaves del equipo a manejadores más agresivos, como Laprovittola o Brizuela.

El Barça Basket, con esta confección, va a agradecer un baloncesto más vertical. Sin embargo, la corta rotación y el momento físico de algunas piezas como Clyburn, recién salido de lesión, o un Dario Brizuela que lleva tiempo arrastrando molestias, pueden no agradecer las cargas de planteamientos así. Más si cabe, con la Copa ACB a la vuelta de la esquina. Está claro que incorporar piezas de nivel Euroliga en el mercado de fichajes solucionaría muchos problemas, pero seguramente duelos como el de Bàsquet Girona en Liga Endesa tendrán que solventarse con el plantel actual.