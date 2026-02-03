El mercado de fichajes parece haberse vuelto loco en las últimas horas en la Euroliga. Varios son los equipos involucrados en movimientos importantes. Mientras algunos conjuntos como el Barça Basket y el Real Madrid se ven sumidos en el ostracismo, Panathinaikos o Hapoel se mueven con fuerza.

Si dos potencias económicas de la Euroliga como son Hapoel Tel Aviv y Panathinaikos parecían estar batiéndose en duelo en el mercado de fichajes por Guerschon Yabusele, no es el único jugador en disputa. Los dos cuadros Euroleague también estarían tratando de sumar a sus proyectos al ex de Zalgiris, Barça Basket y Fenerbahce, Nigel Hayes-Davis.

Nigel Hayes-Davis despuntó en Euroliga en Zalgiris Kaunas, su proyección y relación con Saras Jasikevicius le transportaron en el mercado de fichajes de 2021 al Barça Basket. Su paso por la ciudad Condal fue aciago, pero se convirtió en una superestrella en Fenerbahce, de nuevo con Sarunas en el banquillo, conquistando el título europeo. Su rendimiento le catapultó a la NBA, pero no ha acabado de cuajar. Acorde a las informaciones de Matteo Andreani, Panathinaikos y Hapoel le siguen de cerca.

A pesar de que las informaciones del insider italiano hablen de un interés de los dos conjuntos Euroleague, parece que la situación está supeditada a su contrato NBA. Acorde a lo comentado por el prestigioso informador del mercado de fichajes, tanto el ex del Real Madrid como el del Barça Basket llegarían a la Euroliga en caso de ser cortados. Nigel Hayes-Davis y Guerschon Yabusele tendrán que esperar.

El regreso de Nigel Hayes-Davis podría transformar de cabo a rabo la Euroliga con su movimiento en el mercado de fichajes. El alero americano fue el MVP de la máxima competición del viejo continente. Además, alzando el título al aire. Si bien su etapa en el Barça Basket fue aciaga, el resto de sus experiencias Euroleague han estado marcadas por los éxitos colectivos e individuales.