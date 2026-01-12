El nombre de Nigel Hayes-Davis volvió a colarse en la rumorología del mercado Euroliga, con Panathinaikos encabezando la carrera por traer de vuelta al estadounidense y sumar al MVP de la última Final Four como nueva estrella del proyecto de Ergin Ataman. Sin embargo, con la llegada de 2026, su fichaje se ha convertido en una auténtica misión imposible. Estas son las razones.

Nigel Hayes-Davis quiere permanecer en la NBA

“Seguirá dándose cabezazos contra la pared hasta abrirse camino. Así es como lo ha conseguido todo en Europa”. Así describía Sarunas Jasikevicius a Nigel Hayes-Davis, a quien dirigió la pasada temporada en el Fenerbahce. Y aunque su impacto en los Phoenix Suns esté siendo irregular, el alero de Westerville, formado en Wisconsin, no contempla otra vía: seguir trabajando sin descanso para afianzarse en la NBA, donde aún todo puede suceder.

Hayes-Davis firmó por una temporada con la franquicia de Arizona y, hasta la fecha, ha participado en 23 encuentros, con unos promedios de 1,4 puntos y 1,3 rebotes. En su última aparición, ante los Wizards, dispuso de tres minutos en pista y sumó dos puntos. Su impacto en el engranaje de Jordan Ott está siendo menor de lo esperado, aunque su experiencia puede convertirle en una pieza útil de cara al tramo decisivo de la temporada.

Inteligencia + IQ

Dos factores que invitan a pensar que Nigel Hayes-Davis continuará en la NBA, pese al fuerte interés de Panathinaikos y otros clubes de Euroliga por repatriarlo al Viejo Continente. “Es un jugador muy inteligente, con un gran IQ en ambos lados de la pista, y sabe impactar en cualquier momento. Llegará su momento y será importante”, explicó hace unas semanas Jordan Ott.

From cutting down nets with @BadgerMBB to dominating @EuroLeague last season, Nigel Hayes-Davis is starting a new chapter in the Valley 🏜️ pic.twitter.com/YTrh5LGzCj — Phoenix Suns (@Suns) September 19, 2025

Phoenix Suns ocupa una meritoria sexta plaza en la Conferencia Oeste de la NBA, con un balance de 24-15 y una racha activa de tres victorias consecutivas, plenamente inmerso en la pelea por asegurar su billete para la postemporada. Con Booker, Brooks y Green al frente, la franquicia de Arizona aguarda ahora para ver qué rol puede asumir un veterano como Hayes-Davis en la segunda mitad de la Regular Season.

¿Salida a otro equipo NBA?

Del mismo modo que su nombre aparece ligado a los rumores de un posible regreso a la Euroliga, Nigel Hayes-Davis también figura en la rumorología de posibles movimientos dentro de la NBA. Su contrato, con un salario cercano a los dos millones de dólares, podría entrar en un intercambio a medida que se acerca la fecha límite del 5 de febrero.

Los Suns se encuentran inmersos en múltiples conversaciones de traspaso, entre ellas la ambiciosa opción de intentar hacerse con los servicios de Giannis Antetokounmpo. En ese contexto, el perfil de Hayes-Davis podría ganar interés de cara al tramo final de la temporada NBA 2025-26, e incluso abrir la puerta a una posible extensión de contrato con la vista puesta en el curso 2026-27.

Casi imposible su retorno a Euroliga

Nigel Hayes-Davis debutó en Euroliga con la camiseta de Zalgiris Kaunas en la temporada 2019-20 y desde entonces disputó seis temporadas en la máxima categoría del baloncesto continental, vistiendo además la del Barça Basket y desde 2022 en Fenerbahce. Es el sueño de varios equipos europeos, sin embargo, se hace casi imposible ver la vuelta inminente del alero estadounidense. Otra opción sería atacar su fichaje durante la temporada baja a la espera de conocer que sucederá con su futuro en la NBA.