La temporada del Coviran Granada es, sin duda, material para escribir un libro. Una aventura en la Liga Endesa que se prolongó un año más tras la situación con el Betis Baloncesto, pero que ahora se encamina hacia su desenlace después de una campaña marcada por decisiones tomadas sobre la marcha, lesiones continuas y una dosis considerable de mala suerte. Aun así, en Granada no se rinden.

Un último halo de fe en Granada: firmado un combo para el base

Pese a todo, el Coviran está a solo tres victorias de la salvación y el club sigue moviéndose en los despachos. Tienen firmada la incorporación de un combo con capacidad para jugar tanto de base como de escolta. Ayer, el presidente del club, Óscar Fernández Arenas, compareció en la televisión local PTV Granada. Tras la abultada derrota en el Palau Blaugrana en el debut de Arturo Ruiz en el banquillo, el presidente quiso lanzar un mensaje de esperanza: el Coviran Granada no se va a rendir y está dispuesto a quemar todos sus barcos. Además, mostró su plena confianza en Arturo Ruiz, el técnico más joven de toda la Liga Endesa.

🗣️ Óscar Fernández-Arenas, en @ptv_granada: «Se está redactando el contrato de un jugador para enviárselo a la agencia y, si puede ser, mañana mismo viaje.



Tenemos ya prácticamente el perfil de un jugador que puede hacer el ‘1’ y el ‘2’ y no cerramos la posibilidad de hacer la… pic.twitter.com/kXcHuvyNKQ — Canal Covirán (@CoviranChapman) January 12, 2026

Sin embargo, lo más destacado de su intervención llegó cuando aseguró que el equipo podría viajar a Málaga con novedades. Tras la resolución del caso Alibegovic, los nazaríes parecen tener ya cerrada su ficha número 19. Se trataría de un combo exterior capaz de ocupar tanto la posición de base como la de ‘dos’. Óscar confirmó que el contrato está redactado y enviado a la agencia correspondiente para que el jugador pueda realizar alguna sesión con el grupo. Desde el club tampoco descartan invertir ahora en la última ficha disponible, en función de las posibles salidas que puedan producirse.

¿Una remontada imposible para el Coviran? Un constante ir y venir de jugadores

La realidad del equipo granadino, más allá de los esfuerzos por construir una plantilla competitiva para afrontar el reto de la permanencia, es que la fortuna no ha acompañado. Tras conseguir firmar en pocas semanas nombres ilusionantes para la Liga Endesa, una vez confirmada la renuncia del Betis Basket, el equipo no logró cerrar victorias en el inicio que dieran estabilidad al nuevo proyecto liderado por Ramón Díaz. Después llegaron las lesiones de Valtonen y Klajic y, pocas semanas más tarde, las salidas de Hackins y Thomas rumbo a equipos de Euroliga.

Ahora, el proyecto del Palacio de los Deportes entra en su fase más crítica. Óscar aseguró que no cuentan con Munnings, un movimiento que apunta claramente a liberar espacio para la llegada de la ficha número 20. Sería la última carta del club para intentar revertir una situación que, incluso para el equipo de los milagros, empieza a sonar casi imposible.