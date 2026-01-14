A partir de este jueves, 15 de enero, Jonathan Kuminga podrá (por fin) ser traspasado por los Warriors. Teniendo en cuenta su desaparición progresiva de la rotación de Steve Kerr, que no lo ha utilizado desde el 18 de diciembre pasado (!), cuesta imaginar el escenario donde todavía forma parte del plantel de los “Dubs”, pasado el 5 de febrero próximo.

Los Lakers siguen de cerca la situación de Kuminga

En este sentido, Jake Fischer deja entender que a medida que se acerca la “trade deadline”, los Lakers podrían lanzarse a la persecución del jugador de 23 años. En busca de refuerzo en el ala, los “Purple & Gold” ya habían contactado a Golden State durante el verano, en el momento en que las discusiones con el congoleño se atascaban, y se murmura que “continúan siguiendo de cerca su situación”. Mientras que su valor de mercado está en su punto más bajo.

Jonathan Kuminga averages in games 2-5 in last years Western Conference Semifinals:



24.3 PPG

3.5 RPG

1.3 APG

55.4 FG%

38.9 3PT FG%

63.8 TS%



He did this at only 22 years old 🤯



Definitely would be a future franchise player for any team in the league 😤 pic.twitter.com/btiJ3ehIv9 — 🚁 (@SplashWRLD_) January 11, 2026

Finalmente renovado por los Warriors por $48 millones por dos años, pero con una simple “team option” adjunta a su segundo año, Jonathan Kuminga también sigue siendo vigilado por Sacramento, mientras que Phoenix se retiró del expediente.

Además de “JoKu” (11.8 puntos, 6.2 rebotes, 2.6 asistencias), Los Angeles está vinculado desde hace varias semanas a elementos como Trey Murphy III y Herb Jones de los Pelicans, o Keon Ellis de los Kings.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.