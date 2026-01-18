Este verano, muchas de las miradas del baloncesto europeo y de la NBA estarán puestas en un joven alero que está causando sensación en Euroliga. A pesar de contar con un contrato vigente hasta junio de 2027, su rendimiento en la pista, evolución y potencial, ha sido tan impactante que ha encendido las alertas de los grandes clubes europeos y de una franquicia NBA que posee sus derechos .

Saliou Niang ya está en el radar del Real Madrid y los Cleveland Cavaliers

Los Cleveland Cavaliers seleccionaron en el puesto 58 del Draft 2025 a un europeo que no pensaban llevar de inmediato a la NBA a la espera de su desarrollo en Italia. Hoy, Saliou Niang acaba de marcar un hito histórico en la Euroliga, logrando algo nunca antes visto en su estilo de juego.

El alero de Dakar, internacional con Italia, llegó a la Virtus Bolonia el 26 de junio de 2025 y, en pocos meses, ya promedia 7 puntos y 5 rebotes en 22 partidos de Euroliga, elevándose a 10 puntos y 5,3 rebotes en trece encuentros de la liga italiana. Sin embargo, fue frente a Dubai Basketball cuando Saliou Niang se consagró, llevándose el MVP de la jornada tras una actuación histórica: 17 puntos y 17 rebotes, un registro jamás visto en un jugador exterior.

La selección de Saliou Niang por parte de los Cleveland Cavaliers hace unos meses sugiere que podrían llevar al internacional italiano a la Summer League de Las Vegas en julio y ofrecerle un contrato capaz de cubrir su salida de Virtus Bolonia, allanando el camino para su llegada a la franquicia de Ohio en la NBA que dirige Kenny Atkinson, uno de los entrenadores que mejor dominio tiene del panorama internacional.

𝐌𝐕𝐏 of the Round 💎 pic.twitter.com/KpCjtYpX5T — Virtus Bologna (@VirtusBo) January 17, 2026

Otra vía para el joven alero de 21 años sería atender ofertas de grandes proyectos de la Euroliga. Entre los interesados figura el Real Madrid, bajo la supervisión de Sergio Scariolo que conoce al jugador formado en Italia, así como Fenerbahce y Anadolu Efes, que siguen de cerca su situación de cara al mercado de verano de 2026. Aunque Virtus Bolonia trabajará para retener a Niang y que cumpla su contrato, su rendimiento, evolución y enorme potencial hacen pensar que un cambio de aires podría estar cerca.